Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Первого ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. У защиты было пять дней на подачу апелляции. Срок ее рассмотрения пока не назначен.

Также, по словам Доманского, в понедельник один из адвокатов журналиста навестит его в СИЗО Херсона.

В Москве 2 ноября прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В манифестации под девизом «Дело шито белыми нитками» приняли участие порядка ста человек — журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Участники акции скандировали «Волю Кириллу Вышинскому!». Собравшиеся держали портреты Кирилла с таким же хештегом — #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел.

Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник и фото: РИА Новости