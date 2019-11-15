Apple готовит к запуску единую подписку на свои медиасервисы с 2020 года

Это должно помочь в привлечении подписчиков, но издатели СМИ опасаются, что будут зарабатывать ещё меньше.

Apple запустит единую подписку на Apple Music, Apple TV+ и News+ в 2020 году, чтобы привлечь к ним больше подписчиков, утверждают неназванные источники Bloomberg. Детали предложения они не раскрыли.

В договорах со СМИ, которые участвуют в News+, есть положение, которое позволяет Apple объединять подписку на сервис с другими проектами компании, отмечают источники. Единая подписка беспокоит издателей-участников News+, отмечает Bloomberg.

Доступ к Apple News+ стоит $10 в месяц, сервис предоставляет единую подписку на несколько СМИ — среди них The Wall Street Journal, New Yorker, Bloomberg Businessweek и другие. Половина средств уходит издателям-партнёрам — эта доля распределяется в зависимости от того, какие СМИ чаще читают пользователи.

После ввода единой подписки издатели скорее всего будут зарабатывать меньше на партнёрстве с Apple, опасаются источники Bloomberg. Один из них уточняет, что уже сейчас его компания получает от Apple около $20 тысяч в месяц — меньше, чем выплачивал стартап Texture, который купила Apple и перезапустила в виде News+. В Los Angeles Times напротив, сказали, что получают столько, сколько и ожидали, и рассчитывают на рост выплат.

Источник: vc.ru