Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Компания Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Из-за требования видеохостинг уже ограничил доступ к приложению для ряда стран.

Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений, пояснили в пресс-службе. Команда Rutube уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии.

Сейчас на отечественном Rutube представлены многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на YouTube после начала специальной военной операции на территории Украины. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Россия-24», ТНТ, RT, «Спас», каналы телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова.