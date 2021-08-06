Apple внедрит алгоритмы для защиты детей от запрещенного контента

Авг 6, 2021

Компания Apple запустит в США новую технологию для защиты юных пользователей, она станет доступна уже осенью 2021 года. Алгоритмы будут вычислять откровенные снимки, а также фотографии с сексуальным насилием над детьми. Отчеты Apple отправит в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей. Организация работает совместно с полицией.

Кроме того, нейросеть начнет размывать откровенные фотографии и предупреждать родителей ребенка. Опция будет внедрена в «Сообщениях», iCloud и Siri. Разработчики планируют установить разрешение на всех операционных системах: iOS, iPadOS, macOS и watchOS.

Как пояснили в Apple, компания хочет «защитить детей от хищников, которые используют средства коммуникации для привлечения и эксплуатации».

Источник: vc.ru
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