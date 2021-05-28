6 полезных приложений для мобильного журналиста

В современном мире журналистам необязательно носить с тобой тяжелые фотоаппараты, объективы и прочую громоздкую технику для того, чтобы получить достойную картинку. Сейчас достаточно иметь смартфон с хорошей камерой, и это даёт уже 50% успеха. Но мало просто сфотографировать или снять на видео — материал еще надо обработать. И в этой статье вы узнаете о приложениях, которые легко помогут вам справиться с поставленной задачей.

Все приложения в данной подборке являются простыми в использовании и бесплатными для скачивания на IOS и Android.

PicsArt — приложение, которое включает в себя множество функций: от обрезки до удаления лишних объектов с фото. В нем доступно много различных шрифтов, легко можно наложить текст, вставить картинку в картинку, нарисовать что-либо или вставить стикер. Интерфейс данной программы очень прост, поэтому разобраться в ее использовании — дело пяти минут. Единственный минус этого приложения заключается в том, что оно немного «съедает» качество при экспорте изображения.



Canva — отличный помощник в создании шаблонов не только для фото, но и для видео. Здесь можно найти варианты для создания историй-анонсов для социальных сетей, а также множество удобных и красивых макетов для фотоколлажей. Приложение помогает улучшить качество изображения/видео, позволяет примять готовые пресетов, а также обрабатывать фото.

Lightroom — прекрасное приложение для профессионального редактирования фотографий. Здесь много инструментов, в которых можно разобраться благодаря вкладке «Обучение». Очень удобная и полезная программа для быстрой и качественной обработки.

PIXLR — еще одно многофункциональное приложение, которое позволяет не только редактировать фото, но и снимать их в самом приложении. При съемке можно выставить свет и контрастность. В программе есть возможность делать различные коллажи, рисовать и конвертировать изображение в удобный формат.

Videoleap — удобная программа для оперативного монтирования видео. Приложение легкое в использовании, в нем можно отточить быстрые навыки монтажа. Инструменты помогают без проблем обрезать, разрезать, склеивать видео, а также убирать или накладывать звук.

CAPCUT — бесплатный качественный видеоредактор. В его интерфейсе просто разобраться, даже если до этого у вас не было опыта в монтаже. Большой выбор фильтров, шрифтов, эффектов и мелодий. В нем с легкостью можно уменьшить или усилить звук при необходимости.