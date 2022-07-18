Подборка полезных приложений и сайтов для журналистов

Сейчас появляется большое количество бесплатных сервисов, которые могут помочь увеличить личную продуктивность и сделать работу легче и приятнее. Мы собрали одни из самых полезных сайтов, мобильных приложений для Android и IOS, способных сэкономить время и силы.

Приложения для телефона

• Any.do

Приложение, которое позволяет держать все задачи под контролем, что так необходимо журналистам. В Any.do можно устанавливать заметки и напоминания, прикреплять различные файлы, делиться своими списками с другими людьми и просматривать то, чем поделились с вами. В этом приложении также есть очень полезная функция — голосовой ввод. Даже в момент, когда заняты руки и нет возможности писать текстовую заметку, можно воспользоваться этой функцией и не бояться забыть что-то важное. Кроме того, с Any.do можно работать с любого устройства, так как приложение легко синхронизируется.

• Asana

Часто мы получаем так много писем, что обрабатывать их одно за другим становится очень утомительно и энергозатратно. Это приложение — хороший способ не потерять из-за нехватки времени большое количество встреч и возможностей. Это приложение идеально подходит для работы в коллективе, так как все коллеги могут быстро находить задачи, оставлять свои правки и комментарии.

• Todolist

Если вы давно хотели повысить личную продуктивность и больше успевать, то это приложение специально для вас. Todolist — это многоплатформенный планировщик, который выделяется среди других мощной функцией естественного языка. С ее помощью можно легко превратить записанные заметки в задачи, которые впоследствии можно организовать, не выходя из приложения.

• Notion

Notion — сервис для создания заметок и текстовых документов, баз данных, списков дел, таблиц, досок и ведения совместной работы. Благодаря сочетанию в этом приложении всего необходимого, можно не тратить время на переход с одной вкладки на другую, так как все необходимое находится в одном месте. Контент в Notion состоит из блоков, которые можно двигать и легко трансформировать на свое усмотрение. Удобный сервис можно использовать как для личных целей, так и для планирования рабочего процесса.

• GetContact

Иногда может возникнуть необходимость найти необходимые номера телефонов в интернете и это не всегда безопасно. Чтобы убедиться в правильности найденного номера, стоит воспользоваться Get Contact. В этом приложении можно понаблюдать, как неизвестный вам номер телефона записан в контактах других людей.

Сайты и приложения для ПК

• OmmWriter

Текстовый редактор, незаменимый инструмент, настраивающий на творческий лад. Оформление экрана можно подобрать под настроение, спокойная музыка помогает увеличить концентрацию, а звук клавиатуры хорошо успокаивает и помогает разложить все идеи по полочкам.

• Text.ru

Онлайн-сервис для автоматического исправления орфографических ошибок в тексте и подсчета количества символов и слов в тексте. После долгой работы может «замылиться» глаз и ошибки в тексте окажутся незамеченными. Чтобы быстро и без сторонней помощи проверить себя, можно воспользоваться Text.ru.

• Infogram

Удобная онлайн-платформа для создания диаграмм, карт, графики и информационных панелей. С Infogram создать инфографику очень просто благодаря большому количеству шаблонов, в которые можно вставить свои данные. Кроме того, диаграмма будет интерактивной и развернутой, нажимая на нее, можно увидеть пояснения и дополнения, что очень полезно для журналистов.

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