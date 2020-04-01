Апрельский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Пошли карантинку!
В грустном месяце апреле, когда застыли все качели, нам остались две забавы: читать и писать.
Например, с легкой руки коллеги Леонида Каганова теперь все пишут карантинки. Это такие двустишия. Что-то типа:
Вышел спикер на крыльцо,
Не хватаясь за лицо.
Пусть не обижается на нас муза поэзии Эвтерпа, но в эти дни увидело свет нечто пусть и более прозаическое, но не менее содержательное: апрельский номер ЖУРНАЛИСТА.
Какой-нибудь посторонний Меркуцио, взглянув на лютую дружбу между журналистами и пиарщиками, в гневе вскричал бы: «Чума на оба ваши дома!». Мы же пристально изучили природу взаимных претензий и предлагаем представителям двух могущественных кланов обменяться рукопожатиями. Разумеется, в одноразовых перчатках и на социальной дистанции в два метра (к счастью, и у тех, и у других длинные руки).
Собственно, отношения между СМИ и пресс-службами и стали главной темой апрельского номера журнала.
• Кроме того, вы поймете: не напрасно называют север «Красным». Именно выходящая в Салехарде газета «Красный Север» обогатила нашу многонациональную виртуальную культуру исполнением песни Шнура на ненецком языке.
• Хотя мы и не в Зимбабве живем, но многим покажется интересным опыт местного журналиста, который привнес политические дискуссии на платформу WhatsApp.
• HATE STORY: почему более опытные коллеги осудили начинающего журналиста за искренность.
• Наталья Иванова — о прошлом, настоящем и будущем русской литературной критики.
• NOTA BENE! Как редакциям писать о пандемии, не рискуя подцепить штраф, если не чего похуже. Советы юристов.
• «Удаленка»: ЖУРНАЛИСТ делится своим богатым опытом.
• Дистанционно, но вполне эффективно продолжают работать фотошкола, школа молодого писца и школа фельетона, посвятившая апрельское занятие жанру пародии (вы узнаете, в частности, как дядя Степа стал Крымским мостом).
• А уж Сергей Мешавкин нерадивых редакторов и дизайнеров даже из-под земли достанет. Не надейтесь!