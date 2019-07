Молодые журналисты Европы договорились о встрече в России

В июне 2019 года в Антверпене (Бельгия) состоялась предварительная сессия Генеральной Ассамблеи European Youth Press. За круглым столом для обмена опытом и обсуждения проектов 2020 года собрались руководители организаций молодых журналистов из Австрии, Чехии, Швеции, Германии, Италии, Португалии, Мальты, Словакии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии, России.

Делегатом от России выступила Диана Мясникова — директор-координатор Детского творческого объединения «ЮНПРЕСС». Она представила систему работы с регионами страны, рассказала о возможностях для профессионального роста юных журналистов России и пригласила всех желающих принять участие в Пятом, юбилейном, международном медиафоруме «Артек», который состоится в сентябре-октябре 2019 года в Крыму, в МДЦ «Артек».

Одним из важных пунктов для обсуждения на Ассамблее стал проект «Functions of the Press: Europe and Beyond». В апреле 2020 года в Москве соберутся 90 молодых журналистов: 45 человек из стран Европы и 45 человек из регионов Российской̆ Федерации. Они познакомится со спецификой столичных СМИ, встретятся с главными редакторами и обсудят волнующие их вопросы. Затем участники проекта отправятся в город Пермь, чтобы увидеть работу журналистов в провинции, где также активно развиваются молодежные медиа. Множество редакций в Перми и городах края создают контент в современных форматах, местные журналисты открыты к коммуникациям и заинтересованы в нетворкинге. «Итогом проекта станет создание горизонтальных связей между его участниками и сетевого взаимодействия среди молодёжных редакций разных стран», - отметила руководитель проекта, член совета директоров European Youth Press.

European Youth Press (EYP) — это сеть молодежных медиаорганизаций в Европе. Он работает над созданием общества, в котором уполномоченные молодые медиа-производители активно участвуют и вносят свой вклад в общественную сферу, создавая справедливые, независимые и ответственные средства массовой информации, способствуя развитию демократии, международного развития и устойчивого будущего

Имея 26 организаций-членов и несколько комитетов, EYP охватывает более 60 000 молодых журналистов по всей Европе, создавая прочную волонтерскую и профессиональную инфраструктуру. Это демократическое некоммерческое учреждение, основанное и контролируемое молодыми медиа-производителями, с сотнями энтузиастов, преданных, активных организаторов, инструкторов, волонтеров и горсткой оплачиваемых проектных работников в возрасте от 20 до 30 лет.

Миссия:

Мы верим в свободное и инклюзивное общество, которое защищает права человека, где непредвзятые, хорошо информированные и внимательные СМИ и активисты, а также независимые и профессиональные средства массовой информации расширяют возможности и вдохновляют вовлечение хорошо информированных граждан.

Организация обслуживает национальные структуры посредством разработки и координации проектов на европейском уровне. EYP организует семинары, тренинги и дебаты для молодых журналистов, а также принимает активное участие в дискуссиях, касающихся стандартов в области журналистского образования и медиаполитики в Европейском Союзе и за его пределами.

Ассамблеи European Youth Press проводятся ежегодно с 2001 года. Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» является ассоциированным членом организации и участвует в деятельности с самого ее основания.