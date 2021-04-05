Апрельский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Лучше мы, чем нас.

Возможности и проблемы саморегулирования российского журналистского сообщества — вот главная тема апрельского номера. Чем она заслужила наше внимание? В идеале саморегулирование, то есть жизнь по определенным, добровольно принятым журналистами стандартам делает их свободнее, поскольку минимизирует вмешательство государства в медиасферу. Но это, повторимся, в идеале: нашу Госдуму, набравшую опасную инерцию асфальтового катка, остановить трудно. Но идеал на то и идеал, чтобы к нему стремиться.

Итак, в рубрике ГЛАВНОЕ вы найдете такие статьи и заметки:

• «Не потерять лицо»: где кончается журналистика и начинается шоу-бизнес;

• «Ответственная журналистика: сама, сама, сама»: в обмен на независимость СМИ обязуются поддерживать диалог с обществом;

• «Стандарт — это когда все играют по одним правилам»: достаточно ли российским СМИ уставов и внутренних правил редакции?

Три материала посвящены деятельности Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Пройдемся по другим рубрикам.

• История конфликта между руководством Чеченской республики и «Новой газетой» подробно изложена в заметке «Чечня атакует».

• О приемах, при помощи которых пропагандисты манипулируют аудиторией, рассказывает профессор кафедры публичной политики ВШЭ Иосиф Дзялошинский («Не читайте советских газет»), а о том, как сторителлинг примиряет человека с настоящим и готовит к будущему — известный специалист Василий Эсманов («Конструктор историй»).

• И уж наверняка вы захотите узнать, кто та таинственная дама, непосредственно связанная с медиасферой, которая во время пандемии, когда все работали удаленно, каждое утро наносила на губы красную помаду («Искры радости»).

• Вы также узнаете, почему молодые журналисты неохотно идут работать в желтую прессу, что важнее на массовых протестных акциях — работа силовиков или журналистов и как писать об иноагентах.

• 5 признаков того, что человеку лучше уйти их журналистики и подыскать себе другое занятие, перечислены в заметке «До свиданья, друг мой, до свиданья».

• Наконец, напомнит вам о веселом празднике 1 апреля рассказ об одной знаменитой мистификации. 30 лет назад в эфире ленинградского ТВ Сергей Курехин и Сергей Шолохов доказывали гипотезу, согласно которой В. И. Ленин на самом деле был грибом (и одновременно — радиоволной).