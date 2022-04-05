Апрельский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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В снежном месяце апреле

Вот то, благодаря чему мы несмотря ни на что. А именно — апрельский номер ЖУРНАЛИСТА.

• Начнем представлять его не с главной темы, которую прибережем на концовку, а с первоапрельской «проблематики». Журнал публикует интервью с одним из создателей сатирического издания ИД «Панорама» Виталием Манном (который бережет свою приватность и использует псевдоним). Разговор идет о журналистике как терапии, о самоцензуре, ожидании худшего и идеальном государстве.

• Еще одно заслуживающее внимание интервью — с Виталием Дымарским, главным редактором исторического журнала «Дилетант». Вспомним вместе с ним слова Ключевского о том, что история ничему не учит, а только наказывает за неусвоенные уроки.

• Поздравляем главного редактора «Российской газеты» Владислава Фронина с 70-летием и оцениваем его слова: «Бумажную журналистику лучше назвать журналистикой мысли».

• Сочувствуем руководителю издательского дома «Аргументы и факты» Руслану Новикову, которому, по его собственным словам, всю жизнь приходилось работать кризисным менеджером.

• И завидуем главному редактору «Рязанских ведомостей» Галине Зайцевой: она хотя и смотрит в завтра «без розовых очков», но тем не менее отчетливо различает его контуры.

Теперь о главной теме номера, которую можно сформулировать кратко: «Как жить дальше». Или дольше? Впрочем, невелика разница.

• Главное, что надо понять: стресс — это нормально. Главное — разобраться, что с этим делать. Люди обычно реагируют на стресс тремя способами: бей, беги и замирай. Что это значит на практике? Объясняет психолог Елена Архипова.

• А еще мы опросили коллег, как они адаптируются к меняющейся реальности и какие советы могут дать тем, кто совсем приуныл.

• Здесь же — статья Екатерины Павлюченко «Тегеран — 43 года без Алена Делона». Это о том, как выживает иранская пресса в условиях тотальной цензуры.

• А также исследование Ивана Филатова и Камиллы Нигматуллиной — «Суета и томление уха: есть ли жизнь после «смерти» зарубежных соцсетей».

• После чего, разумеется, по традиции будут вам и белка в виде Сергея Мешавкина (что делать редакции в форс-мажорных обстоятельствах), и «Свисток», а точнее, «Отечественные записки» с фельетоном-сказкой Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Обманщик-газетчик и легковерный читатель».

• Тем временем другой классик, Федор Михайлович Достоевский, ждет вас в прихожей Клуба продвинутого журналиста.

Журналист продвигается — значит, он существует.