Апрельский номер журналиста уже на сайте

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Главная тема апрельского номера теоретически может продлить жизнь издателям и изданиям (а может и не продлить) — юмор и сатира в СМИ. Над чем хохочут у нас тут и у них там? За какие шутки можно схлопотать штраф и получить по шапке? Почему в нашей стране нет своего Charlie Hebdo? Как монетизировать смех и радость? Мы попытались максимально серьезно ответить на эти суперактуальные вопросы, чтобы тем, кто работает в средствах массовой информации, смеяться было не грешно и не страшно.

Не шутите, да не судимы будете. О чем нужно помнить, планируя публиковать сатирические материалы и карикатуры в российских изданиях? Жизненно важная информация от экспертов Центра защиты прав СМИ. В буквальном смысле.

Джокер бьет туза. Сатирические зарубежные СМИ, которые вошли в историю. Значимые даты. Любопытные факты. Немного букв. Много картинок.

Этот стон у нас смехом зовется. О юморе и сатире на российском ТВ говорит зритель. Говорит емко, жестко, страстно. Фидбэк, к которому невозможно не прислушаться.

Шутки в сторону. Откровенный разговор с главным редактором «Красной бурды» Владимиром Логиновым о причинах окончательного и бесповоротного ухода юмористического журнала в цифру. Весело и грустно.

Высшие способности и низшие потребности. Роберто Панчвидзе, один из основателей паблика MDK, агентства MDK Creative и еще десятка сообществ в социальных сетях, которые не раз подвергались критике, доходившей и до судебных исков, объясняет, каково это — понимать, что управляешь сознанием масс, и почему людям нравится черный юмор. Лайк, шер, репост.

Черно-белый юмор. Фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше. В фокусе: Эллиотт Эрвитт и Виктор Ахломов.

Слияние 104 лун. Нюансы работы большого регионального издательского дома раскрывает генеральный директор ИД «Республика Башкортостан» Венера Хакимова. В чем сила холдинга — теперь понятно всем.

Не всякому всячина. Как устроено издательство Stuff, подробно рассказывает Шинейд Баучер, генеральный директор новозеландской компании. Закон медиарынка: что киви хорошо, то русскому тоже хорошо.

Космос надо уважать. Беседа с Героем России, летчиком-космонавтом, политиком, ученым, одним из трех авторов закона «О СМИ», председателем Союза фотохудожников России, писателем и давним автором нашего журнала Юрием Батуриным. Удивительный человек, удивительные истории.

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста молодого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!