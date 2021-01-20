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APRU — ключевой показатель роста цифровой подписки

Когда речь заходит о цифровых подписках, издатели газет зачастую обращают больше внимания на число подписчиков, которое у них имеется на данный момент или к которому они стремятся. Но, как утверждает Митч Пью, главный редактор американской The Post and Courier, ключевой показатель здесь — средний доход на пользователя, или ARPU (average rate per user).

Пью делится одной простой формулой, которую он вывел вместе с коллегами: нужно взять число домов в Чарлстоне и пригородах, жители которых выписывают газету, и умножить его на три, чтобы получить желаемое количество уникальных пользователей в верхней части воронки продаж. При этом надо рассчитывать на то, что из них только 1,5% станут реальными подписчиками: «В результате вы получите представление о том, какое число подписчиков может стать реалистичной целью. А потом надо определиться с тем, какую цену вы планируете выставить и сколько готова будет платить ваша аудитория, и в соответствии с этим планировать объем прибыли».

Сегодня в распоряжении издателей находится огромное количество данных — но какие из них по-настоящему важны? Делимся опытом The Post and Courier

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от
20 января 2021

Янв 20, 2021

Клуб
APRU — ключевой показатель роста цифровой подписки
Сегодня в распоряжении издателей находится огромное количество данных — но какие из них по-настоящему важны?

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