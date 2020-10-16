Арам Габрелянов заявил о блокировке своей страницы в Facebook

Российский журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов заявил об ограничении доступа к своей странице в Facebook. Он рассказал, что у него нет возможности «ничего писать» в аккаунте.

«Я туда (в службу поддержки. — Прим. ред.) написал — мне ответа нет, ни ответа ни привета. Я думал, они в Москве есть, а их нет в Москве», — приводит слова Габрелянова «РИА Новости».

Он также добавил, что у него нет никаких предположений, по какой причине ограничен доступ к аккаунту.

При этом страница медиаменеджера остается доступной для остальных пользователей социальной сети.