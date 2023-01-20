«Каждый сам делает свои выводы»: фельетон

«Каждый сам делает свои выводы» и «все всё понимают» — мантры, которые журналисты и блогеры на разный манер повторяют уже много лет. Но все новое — хорошо забытое старое. И в далеком 1962 году говорили то же самое.

В выпуске №4 1962 года ЖУРНАЛИСТ опубликовал фельетон «Синяк под глазом». На наш взгляд, даже спустя 60 лет текст не потерял актуальность.

Когда я узнал, что дисциплина в классе, где учится мой сын, расшаталась, а успеваемость резко поползла вниз, мне стало ясно, что помочь делу может только печать.

Я пришел в класс, собрал вокруг себя учеников и сказал:

— Ребята, пора взяться за голову! Ведь у вас до сих пор нет стенгазеты. Дальше так продолжаться не может. Пора критиковать друг друга на страницах печати и добиваться действенности своих выступлений.

Мое предложение, видимо, показалось ребятам забавным. Трое из них согласились составить редколлегию. Мой сын был включен в нее как потомственный журналист, имеющий ограниченный доступ к пишущей машинке.

Первый номер газеты «Ежик» содержал передовую статью, призывавшую перестать дергать девчонок за косички, письмо в редакцию «Хочу стать Гагариным» и разоблачительную заметку о Вовке Перебейнос, который издает на уроках непонятные звуки. Автором этого критического шедевра был мой сын.

Он явился домой с синяком под глазом.

— Ничего, — утешил я его. — Когда выступаешь в печати с критикой, могут быть разные неожиданности. Не обращай на это внимания. Будь смелым и принципиальным, мой мальчик!

— Хорошо, — сказал мальчик, — постараюсь.

Потом посмотрел на меня исподлобья и спросил:

— Папа, а ты тоже ябеда?

— Что ты мелешь, болван! — после короткого педагогического раздумья ответил я.

— Ничего я не мелю! Ребята говорят, что тот, кто пишет о своем товарище всякие гадости, тот ябеда. А ведь ты как раз и пишешь всегда о гадостях…

— Во-первых, я пишу не о гадостях, а фельетоны, которые помогают нам бороться с недостатками. А во-вторых, о своих товарищах я никогда не пишу…

— Ну вот, а мне ты говоришь, чтобы я писал… А ребята дразнятся…

Я понял, что в третьем классе дети еще не доросли до принципиального отношения к газетной критике, и посоветовал своему сыну освещать лучше положительные примеры.

— Это тоже метод борьбы с недостатками, — сказал я. — На положительных примерах люди учатся.