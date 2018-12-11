Заседание арктического клуба Союза журналистов России в 2019 году пройдет в Ялте

Заседание арктического клуба Союза журналистов России в 2019 году планируют провести в Ялте. Об этом сообщил на пленарной сессии Конгресса средств массовой информации «Арктический Медиамир» (Arctic Media World) председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник:

Не случайно Союз журналистов России решил сделать арктический клуб. Мы считаем, что очень мало информации знают наши граждане о нашей Арктике. Следующее заседание состоится в Ялте, потому что ялтинские санатории будут предлагать возможности реабилитации людям, работающим в таких опасных тяжелых условиях [в Арктике]».

Он уточнил журналистам, что проведение мероприятия ориентировочно запланировано на февраль-март 2019 года.

Первое заседание арктического клуба прошло в июне в Доме журналиста в Москве, второе прошло в сентябре в Мурманске. Созданный клуб призван обеспечить российские СМИ достоверной и содержательной информацией о развитии Арктики, государственной политике в этом направлении, а также популяризировать тему Арктики, в частности в контексте экономического развития России.

Международный циркумполярный конгресс средств массовой информации «Арктический медиамир» (Arctic Media World) впервые проходит в Салехарде с 9 по 11 декабря. В форуме участвуют более 200 журналистов и экспертов из 27 стран и представители всех арктических регионов России. Они обсудят три темы — сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера, экологические проблемы и социально-экономическое развитие Арктики.