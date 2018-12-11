Международный конгресс «Арктический медиамир» стартовал в Салехарде

Международный циркумполярный конгресс СМИ «Арктический медиамир» открылся 10 декабря. В нем участвуют более 200 журналистов и экспертов из 27 стран .Ямало-Ненецкий округ принял журналистов из таких стран, как Дания, Канада, Финляндия. Участвуют представители СМИ российской Арктической зоны. Всего на форуме представлено почти три десятка государств.

Администрации региона отметила, что форум проходит в необычном формате. И если первый конгресс принесет хороший результат, в будущем его планируется проводить каждые два года.

Организаторы планируют вовлечь журналистов в обсуждение проблем развития территории. Налаживание диалога с коллегами из разных стран поможет в освещении различных направлений арктической повестки.

Главные темы:

• экологическая ситуация в Арктике

• сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера

• сотрудничество между странами Арктической зоны.

Центральным событием в работе медиаконгресса станет международный конкурс профессионального мастерства среди российских и зарубежных СМИ.