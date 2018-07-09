Медиаконгресс «Arctic Media World» пройдет в Салехарде с 9 по 11 декабря

Циркумполярный конгресс СМИ «Арктический Медиамир (Arctic Media World)» в этом году выпадает на празднование 88-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и пройдет в Салехарде с 9 по 11 декабря.

Участниками мероприятия станут более 200 представителей медиасообщества из циркумполярных территорий: 7 стран (Дания, Исландия, Канада, Финляндия, Норвегия, США и Швеция) и 8 регионов арктической зоны Российской Федерации, которые объединит на своей площадке Ямало-Ненецкий автономный округ.

Медиаконгресс инициирован региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Программа будет включать в себя обширную деловую часть с проведением пленарного заседания и трех секционных площадок по следующей тематике: «Экономические сотрудничество стран Арктической зоны», «Экология в Арктике», «Сохранение традиций КМНС»; а также культурную программу с посещением стойбища ямальских оленеводов, демонстрацией выставки арктических СМИ, проведением концерта с участие лучших ямальских творческих коллективов и исполнителей.

Для Циркумполярного конгресса СМИ «Арктический Медиамир (Arctic Media World)» создали официальный сайт, на котором можно будет найти всю информацию по данной теме и все новости округа.

Иллюстрация: dev.arcticmediaworld.com