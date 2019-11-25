Арестовали одного из фигурантов дела об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции

Бизнесмен Йорген Фенеч был арестован на своей яхте.

Его арест стал возможным после того, как начал говорить посредник между заказчиком и киллером. Президент Мальты Джозеф Мускат пообещал посреднику помилование, если он сдаст заказчика. Но тот рассказал ещё не все, поэтому за недостатком улик Фенеч был отпущен под залог.

Перед своим убийством Дафна Галиция написала материал о коррупции в высших эшелонах власти Мальты, упомянув при этом загадочную компанию 17 Black Ltd (Дубаи). Журналистка рассказала о связях этой компании с правительством своей страны. Но доказательств этой связи не предоставила.

Позже выяснилось, что директором этой компании как раз и был Йорген Фенеч.

Предполагаемые исполнители заказа на убийство были задержаны еще в декабре 2017 года. Но суда над ними еще не состоялся.

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