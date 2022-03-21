Архангельские предприятия поменяют поставщиков

Промышленные предприятия Архангельской области, в частности лесной и целлюлозно-бумажной отраслей, в условиях санкций будут закупать необходимое оборудование и компоненты на российском рынке и в странах Азии. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правительства Архангельской области — министр экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников.

«[Компании] смотрят уже на перепроектирование оборудования, на российское переориентируются, на азиатские рынки, там, где нет таких сложностей, — сказал Иконников. — Промышленники заявляют, что часть компонентов готовы производить и в Архангельске, операционные связи настроены и с другими регионами РФ».

В качестве примера Иконников привел Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, который планирует организовать собственное производство химикатов для отбеливания целлюлозы. «Часть химии, необходимой для технологического процесса производства целлюлозы, — они от одного компонента отказались, здесь наука подставила плечо и оперативно изменили химическую формулу, и из трех компонентов, которые попали в зону риска, использовали только два. По одному компоненту в краткосрочной перспективе в ближайшем будущем панируются поставки из Китая, а в среднесрочной перспективе — создание собственного производства», — отметил запред правительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северного Арктического федерального университета (САФУ), в вузе была апробирована альтернативная схема приготовления двуокиси хлора, позволяющая исключить из технологии сернистый ангидрид. Диоксид хлора используется для отбелки целлюлозы, его можно получить различными методами. Альтернативные методы получения диоксида хлора в России практически не применялись.

В САФУ в экстренном порядке была собрана экспериментальная установка, проведен эксперимент, получен раствор диоксида хлора, определены условия протекания химической реакции и сделаны предварительные расчеты расхода реагентов для реализации данного проекта. «С точки зрения экологической безопасности данный способ соответствует всем нормам», — отметила директор инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» САФУ Юлия Севастьянова.

Проблемы с логистикой

Иконников отметил, что в регионе не снижается интерес к программе резидентства компаний в Арктической зоне РФ. «Мы видим по количеству обращений, которые поступают в Агентство регионального развития за консультациями, за помощью в оформлении заявки, — сказал он. — Но безусловно, нынешняя ситуация привела к тому, что появились определенные риски, в первую очередь для экспорториентированных компаний, потому что нарушились логистические цепочки, и есть проблемы с вывозом готовой продукции, это риск один из самых важных. Мы с этими рисками работаем, где-то меняются проектные решения, где-то решаются вопросы логистики… В ручном режиме проекты сопровождаем».

Он добавил, что практически по всем проектам, где были задействованы иностранные поставщики, поступили не отказы, а заявления о временной приостановке поставок оборудования или его изготовления.

В регионе в настоящее время 110 резидентов АЗРФ, которые реализуют 118 проектов на 66 млрд рублей. Планируется создать более 4,7 тыс. рабочих мест.