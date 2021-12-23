Архангельские журналисты пожаловались в полицию на недопуск на сессию заксобрания

Журналистка издания SOTA Дарья Порядина и ее коллега из «Московского комсомольца» Александр Песков пожаловались в полицию на сотрудника архангельского собрания депутатов. По их словам, мужчина не пустил представителей СМИ на заседание парламента и пытался отобрать у них рабочую технику. О жалобе в полицию «7х7» рассказала Дарья Порядина.

Журналисты попросили полицейских проверить сотрудника заксобрания по двум статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и нарушение прав сотрудников СМИ. По их словам, утром 22 декабря мужчина силой помешал журналисту «Московского комсомольца в Архангельске» Александру Пескову пройти в зал заседаний регионального парламента. Он также попытался отобрать телефон у сотрудницы издания SOTA Дарьи Порядиной, снимавшей происходящее на мобильный телефон. Журналистка должна была выступить в заксобрании как представитель архангельского отделения партии «Яблоко». В итоге ее пропустили на сессию.

Как рассказала «7х7» Порядина, пресс-служба парламента запретила неаккредитованным журналистам покидать комнату пресс-центра. При этом в 2020 году они отказали в выдаче аккредитации ей и Пескову. Тем не менее журналистка утверждает, что по закону отсутствие аккредитации не должно мешать представителям СМИ присутствовать на сессии заксобрания.