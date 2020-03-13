Архангельского журналиста оштрафовали по статье об экстремизме за новость о штрафе за экстремизм

Ломоносовский районный суд Архангельска оштрафовал журналиста местного издания 29.ru Ярослава Вареника на 10 тысяч рублей по административному делу о возбуждении ненависти и вражды (статья 20.3.1. КоАП). Об этом «Медиазоне» сообщили в международной правозащитной группе «Агора».

Вареника признали виновным в возбуждении вражды, ненависти и розни у национальной группы «русские» по отношению к религиозной группе «мусульмане».

Протокол на журналиста составили 11 марта. Как рассказывал Вареник, ему позвонили и пригласили в прокуратуру для составления документа. Журналист сказал, что он занят на работе и не сможет прийти. В ведомстве ответили, что сразу после составления протокола административное дело рассмотрят в суде, и заседание уже назначено.

Вступившему в дело адвокату Роману Гарбару дали 20 минут на ознакомление с делом. Позже судья отказалась вызвать для допроса эксперта, который исследовал текст журналиста.

В октябре 2019 года на 29.ru вышла новость Вареника о местном жителе, оштрафованном на 10 тысяч рублей за репост текста о «тайном заговоре мусульман по уничтожению русских». В новости журналист процитировал часть поста.

Вскоре после публикации Вареника и редактора издания Елену Ионайтис опросили в полиции. После этого назначили экспертизу текста.

Ранее на Вареника составляли протокол о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26 КоАП). В 2016 году журналист репостнул во «ВКонтакте» клип на песню Yektenia 1 польской блэк-метал группы Batushka. В итоге административное дело прекратили.

В октябре 2019 года у Вареника проходил обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Журналисту заблокировали счета, забрали технику и «рукописные листы информационного источника о шагах по спасению Северной Двины». Вареник уточнял, что был активистом штаба Навального только в 2017 году.