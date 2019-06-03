Архив журнала «Мурзилка» за 75 лет выложили в открытый доступ

Редакция журнала «Мурзилка» выложила в открытый доступ архив выпусков с 1924 по 1999 год в честь 95-летия издания.

Архив «Мурзилки» (около 500 оцифрованных номеров) доступен на сайте Национальной электронной детской библиотеки со встроенной «читалкой», там же отдельные выпуски можно скачать.

Советские власти основали журнал «Мурзилка» в 1924 году для детей от 6 до 12 лет. Издание до сих пор продолжает выходить в еженедельном формате, его тираж составляет 45 тысяч экземпляров. В 2011 году его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самой долгой историей.

Фото: murzilka-and-vk.narod.ru