АРИР и РКН обновили справочник о системе учета интернет-рекламы

Ассоциация и ведомство представляют обновленную версию справочника о системе учета интернет-рекламы. В числе новых разъяснений — порядок маркировки саморекламы и социальных кампаний.

В документе дополнены блоки «Передача сведений» и «ЕРИР», появились три раздела «Длящиеся размещения», «Отдельные форматы: маркировка и отчетность», «Маркировка в онлайн-СМИ, социальных сетях и мессенджерах».

РКН подробно рассказал об ответственности участников цепочки, сроках подачи данных и о маркировке материалов, которые были размещены в сети до 1 сентября 2022 года, но продолжают демонстрироваться пользователям.

Появились подробности о регистрации отдельных форматов, таких как DCO, реклама на Smart TV, креативы с промокодами, интернет-кампании в рамках грантов и госконтрактов. Объясняется, как указывать информацию об объемах и распределении показов рекламы в YouTube и Telegram.

Ведомство в деталях разъяснило, что не является рекламой и не подлежит маркировке: к примеру, в некоторых случаях это самореклама или пресс-релизы. В деталях изложен механизм учета социальных проектов.

Также из нового: как исполнять требования закона, если у кампании несколько рекламодателей, каким образом присваивать идентификаторы креативам, и как действовать в рамках бартерных договоренностей и информационного партнерства.