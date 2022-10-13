АРИР и Роскомнадзор дополнили информацию о маркировке интернет-рекламы

В ответ на запросы участников рынка Роскомнадзор и АРИР уточнили требования о маркировке кампаний. Документ акцентирует внимание, что информация о рекламе должна поступать в ЕРИР только от операторов рекламных данных (ОРД). Такие правила закреплены в ч. 5 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе», как указано в вопросах 6.1., 6.2. и 6.3.

Кратко о дополнениях от АРИР и РНК:

Любой участник рынка может подать сведения в ОРД через веб-интерфейс и через API

Для этого пользователям необходимо пройти регистрацию через ЕСИА — единую систему идентификации и аутентификации. Чтобы действовать от имени юридического лица, пользователь должен быть привязан к этому юрлицу в ЕСИА и добавлен руководителем организации в группу «Доступ к ЛК сотруднику РД/РА/РР».

Все рекламодатели обязаны поставлять данные в ОРД

Рекламодатель может поручить эту процедуру исполнителю — это рекламораспространитель или оператор рекламной системы. Рекламное агентство тоже может передавать информацию за рекламодателя, но только если между ними заключен договор и если это агентство квалифицировано в качестве рекламораспространителя или оператора рекламной системы.

ЕРИР может обрабатывать как несколько динамических креативов, так и один единый креатив

DCO с одной целевой ссылкой, но варьируемым набором составных элементов.

Последовательность, в которой рекламораспространитель должен отправлять сведения:

Сначала регистрируются реклама, контрагенты и договоры; в завершение отчетного периода передаются акты с разаллокацией по креативам изначального договора рекламодателя, а также предоставляется статистика. При этом нужно указать полную сумму акта. Однако в случае разаллокации по атрибутам прописывают сумму, которая касается размещения именно интернет-­рекламы.

В схеме кобрендинга креатив изначально регистрируется на одного из партнеров

Далее при регистрации актов от ОРС (или любого другого участника цепочки распространения рекламы, предоставляющего статистику по показам) в сторону партнеров-рекламодателей даются разаллокации по атрибутам изначального договора и креативам для одного и того же креатива. Это значит, что один и тот же креатив по актам финансово привязывается к нескольким изначальным рекламодателям.

В ЕРИР рекламодателю будут видны все договоры в цепочке распространения его рекламы, за исключением договоров «агентство — агентство»

Всем остальным представителям цепочки будут доступны только свои договоры, в которых они являются участниками.