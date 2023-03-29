АРИР: объем российского рынка интерактивной рекламы составил 520 млрд рублей в 2022 году

Объем российского рынка интернет-рекламы по итогам 2022 года достиг 520 млрд рублей, говорится в сообщении Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Динамика за год в сообщении не уточняется. При этом в этом году ассоциация выделила отдельный сегмент интернет-рекламы — инновационный.

В него, в частности, вошли площадки классифайдов, маркетплейсов, нативная реклама и продвижение продуктов через лидеров мнений (Influencer Marketing), реклама в мессенджерах, аудиореклама, реклама телеком-операторов и другие направления. По итогам года на этот сегмент пришлось 196 млрд рублей, подсчитали в АРИР.

Объем рынка традиционного сегмента, состоящего из performance-маркетинга (поисковая, контекстная, перфоманс видео- реклама) и brand-маркетинга (традиционная видеореклама о бренде), за год не изменился и составил 323,7 млрд рублей.

Аналитики связывают это с тем, что в апреле-июне прошлого года традиционный сегмент интернет-рекламы показал снижение объема рынка на 8% год к году, в связи с уходом зарубежных рекламодателей в этот период. В III квартале снижение составило 2%, в IV квартале — объем рынка оказался на уровне IV квартала 2021 года.