АРИР: оборот медиа и паблишеров упал в среднем на 5-15% в первом полугодии

Сопредседатель комитета АРИР по нативной рекламе Наталья Самойлова в ходе прямой трансляции конференции «АРИР и МИКС Россия: обзор рынка диджитал-рекламы» рассказала, что в первом полугодии 2022 года у опрошенных ею медиа и паблишеров общий оборот снизился в среднем на 5−15%. При этом по итогам 2022 года они рассчитывают выйти на прошлогодние показатели по обороту.

По словам Самойловой, крупные игроки с большим инструментарием планируют компенсировать потери первых шести месяцев за счёт активности во втором полугодии.

«Доля нативной рекламы в структуре доходов паблишеров стандартно составляла более 50%, а сейчас появились даже те медиа, которые полностью сняли баннеры и живут за счёт нативной рекламы. Она составляет почти 100% в их доходах», — указала Самойлова. Количество опрошенных медиа и паблишеров она не раскрыла.

По подсчётам АРИР, объем традиционных сегментов российского рынка диджитал-рекламы в 2021 году вырос на 24% и достиг 323,6 млрд руб. Эксперты отметили положительную динамику во всех сегментах. В Performance CPx (контекстные объявления в рекламных сетях, включая MyTarget, рекламную сеть «Яндекса» и Google AdSense, а также рекламу в приложениях и соцсетях) инвестировали 105,8 млрд руб. (20% роста).