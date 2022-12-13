АРИР получит статус саморегулируемой организации

Эксперты Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) приняли решение получить статус саморегулируемой организации (СРО) в сфере рекламы. Он дает право участвовать в разработке и обсуждении законопроектов и нормативных правовых актов о рекламе, а также вносить на рассмотрение в госорганы предложения по вопросам формирования и реализации государственной политики в индустрии рекламы.

Как отмечают в АРИР, члены ассоциации сфокусируются на разработке актуальных технологических рекомендаций и стандартов, в том числе относящихся к сфере маркировки интернет-рекламы.

Кроме того, деятельность СРО коснётся этических стандартов: будет сформирован российский кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций и выработаны рекомендации для блогеров и инфлюенс-маркетологов.

В АРИР подчеркнули, что для эффективной деятельности новой структуры необходимо наделить полномочиями комитеты ассоциации, а также создать новые.

Разработкой и адаптацией рекламных стандартов займутся профильные комитеты АРИР. Для проведения экспертизы рекламных материалов, рассмотрения обращений и предоставления консультаций по вопросам применения законодательства создадут комиссию экспертов АРИР.