В Армавире выставили на продажу два городских СМИ

Объявления о продаже двух газет опубликованы на одном из городских сайтов Армавира. Владелец двух изданий — общественно-политической «Армавирской газеты» и рекламной газеты «Компаньон» — продает работающий бизнес за 3,5 миллиона рублей.

В нагрузку продавец готов отдать всю оргтехнику: компьютеры, принтеры, сканер, а также базу клиентов медиапредприятия.

За последние два года в Краснодарском крае прекратили свое существование 170 печатных изданий. Ни одно из них не было государственным. Такие данные привел руководитель краевого департамента информационной политики Владимир Пригода во время расширенного заседания в Законодательном собрания края.

Парламентарии считают, что традиционные СМИ будут держаться. В частности, руководитель профильного комитета ЗСК Николай Гриценко отметил: «многие читатели по-прежнему заинтересованы в качественных аналитических материалах.

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