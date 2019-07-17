Арсений Ашомко ушел из «ВКонтакте»

Директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко опубликовал пост в своем профиле на Facebook, в котором заявил об уходе из компании. «Я ухожу, так как не смог сделать то, что собирался и хотел. И стало очевидно, что реализовать это в будущем тоже не получится», — пишет он в Facebook.

Что касается его дальнейших планов, Арсений Ашомко отметил, что в будущем он займется проведением лекций и преподаванием, а также работой над объединением «Спасибо, Очень Интересно».

Во «ВКонтакте» Арсений Ашомко работал с мая 2018 года. С 2014 года он руководил медиакомпанией Tigermilk Media, где после ухода остался акционером. Tigermilk владеет группой сообществ в соцсетях, среди которых «Якорь | Мужской журнал», «Идеи для жизни», «Шедевры рекламы» и другие.

Пресс-служба «ВКонтакте» для Sostav: Вместе мы запустили несколько ярких проектов и инициатив: благодарим Арсения за развитие программы региональных представителей, за работу по направлению медиапродуктов и за многие другие запуски и активности. Мы разошлись в видении приоритетов по продуктам, но остаёмся друзьями.

Задачи Арсения продолжат коллеги из других команд. В ближайшее время не планируем брать нового человека на эту позицию.