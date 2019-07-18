Российский журналист и литератор Арслан Хасавов стал главным редактором «Учительской газеты». Также на ежегодном собрании акционеров Хасавова выбрали председателем редакционной коллегии издательского дома, в состав которого входят федеральный выпуск «Учительской газеты», газеты «УГ-Москва», «Мой профсоюз» и сетевое издание UG.ru.

Хасавов исполнял обязанности главного редактора с января этого года. Его предшественник Петр Положевец перешел на должность исполнительного директора благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Арслан Хасавов работает в «Учительской газете» с 2017 года, в том же году он возглавил АНО «Школьный пресс-центр». Ранее журналист работал на радиостанции «Маяк» и МТРК «Мир».

«Учительской газета» выпускается с 1924 года, в 1991 году она стала независимым изданием. Газета является соучредителем крупнейшего российского педагогического конкурса «Учитель года».