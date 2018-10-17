Журнал «Искусство кино» откроет книжный магазин в московском кинотеатре

Журнал «Искусство кино» вместе с сетью «Москино» откроет книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда». Об этом со ссылкой на главного редактора журнала Антона Долина сообщает The Village.

За ассортимент магазина будет отвечать редакция «Искусство кино». В небольшом магазине можно будет найти как свежую, так и раритетную литературу про кинематограф. Также на месте можно будет заказать доставку редких книг или журналов со склада.

Открытие магазина запланировано на 29 октября, тогда же журнал презентует свой новый выпуск. Долин подчеркнул, что из-за небольшого пространства магазина лекции и другие тематические мероприятия будут проходить в кинозале «Звезды».

Сейчас магазин ищет продавцов-консультантов, которые разбираются и интересуются кино.