Школа газетного дизайна: художественные иллюстрации

Как будто никто не сталкивался с ситуацией, когда нет снимков и данных для инфографики. Ну невозможно было сфотографировать. Или и снимать-то в теме нечего. Такие темы время от времени попадаются. И это — всегда головная боль для дизайнеров и ответственного секретаря. Что делает редакция «курильщика»? Все правильно. Кто бы сомневался — конечно, открывают интернет и скачивают «что-то подходящее». Отсюда и засилье этих «снимков-затычек» в наших газетах. И не только в «районках». Такого «богатства» два чемодана с ручкой и в больших изданиях. «Затычками» не брезгуют ни «Российская газета», ни тем паче «Комсомолка» с «АиФом».

Что же в таких случаях делает редакция «здорового человека»? Нет, я совсем не хотел вас подвести к мысли, что спасением ситуации могут стать художественные иллюстрации. В конце концов, лишь считанные единицы редакций могут позволить иметь в штате хорошего иллюстратора. Достаточно просто «включить» в себе художника. С долями непредсказуемости и здравого смысла. В равных пропорциях. В общем, как говорил Довлатов, «в любой ситуации необходима минимальная доля абсурда».

Именно так и появляются замечательные образцы подачи чрезвычайно трудных по оформлению тем. И заметьте, все они не требовали каких-то уникальных навыков, знаний и программ. По исполнению они достаточно просты. Дело не в «навороченности», а в идее.

• Полоса Die Zeit. Какие могут быть сомнения в теме?

• Ну, скажем, как бы вы оформили обложку с центральным анонсом темы номера про условия жизни слепых людей в маленьком провинциальном городке? С этой задачей блестяще справилась редакция «Рабочей правды» из города Полевской Свердловской области.

Думаю, если бы эта обложка попала на всемирный конкурс газетного дизайна SND, то наверняка не осталась бы без признания.

Визуальное решение подачи логотипа шрифтом Брайля — в данном случае абсолютно обусловленное дизайнерское решение. Прекрасная работа.

• Или вот оформление публикации про поправки в Конституцию России в газете «Парма-Новости» из крохотного городка Кудымкар Пермского края. Что там фотографировать? Н-е-ч-е-г-о. Да, можно было бы сделать тайм-лайн изменений Основного закона страны. Но фокус не в частоте изменений. Он — в другом. Что и показала редакция.

• Вот вам обложка районной газеты «Ступинская панорама» из Ступинского района Московской области ко Дню защиты детей. Вся первая полоса сделана детьми. Вылеплена из пластилина. Пластилиновые даже тексты. И губернатор в правом верхнем углу вымассирован розовыми пальчиками.

• Еще один отличный пример творческого подхода к подаче. Не одной публикации, а всего номера. Да потому что номер посвящен Дню Победы. Газета министерства обороны Республики Беларусь «Во славу Родины» стилизовала свой очередной выпуск под полиграфическое исполнение 40-х годов. У белорусов всегда были отличные примеры печатных изданий. Еще одно доказательство.

• Такой же пример и у воронежской газеты «Семерочка», посвятившей тематическую вкладку 100-летию Октябрьской революции. Максимально точное попадание в стилизацию печати того времени. Типичная ситуация во всех редакциях, когда надо оформить обложку номера к какой-нибудь дате или празднику. Что все делают? Разумеется, ищут в своих архивах или в бесконечных результатах поисковых серверов тематические картинки: ко Дню Победы — ветерана с кольчугой медалей, ко Дню матери — фотобанковскую женщину с опрятно одетыми детьми и так далее. Опостылое, серое, клишированное, очевиднейшее решение, не вызывающее у читателя уже никаких эмоций. Что делает редакция «здорового человека»? Ищет художественный прием.

• Публикация в немецкой газете Die Zeit под заголовком «Gasputins Zittern» оформлена фотографией лидера России на бесконечной красной дорожке. Чтобы вы не рылись в словарях, zittern по-немецки означает «дрожать», «трепетать», «трястись».

• А вот реклама McDonald's на полосе с колумнистикой. Колонки текста стилизованы под картофель фри.

• Игра с текстовыми блоками и подчеркивающими абрисы графическими элементами часто приносит интересные результаты. Материал про актера. Ну, и так понятно. Дизайнер не оставил никаких вопросов.

• Материал про выживаемость медведей в современном мире. Прекрасная дизайнерская работа. Поставил этот пример в самом конце потому, что художественная оригинальность в подаче публикаций — это зачастую игра на грани. Скажем, для этой публикации как раз в силу доказательности лучше всего было бы использование реальных документальных снимков, показывающих реальные проблемы выживаемости этих животных. Тут эффективна была бы и инфографика. Ну, например, по динамике количества популяции за какой-то период времени. Лишний повод для того, чтобы всегда включать голову — что именно лучше всего в вашей ситуации докажет текст: снимки, инфографика или художественный прием.