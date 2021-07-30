Искусство как продукт: чем живут современные арт-издания

Многие арт-издания пошли другим путем и сосредоточились на новостном контенте. Например, Екатерина Карцева, основатель бесплатного онлайн-СМИ Artandyou, в одном из интервью отметила: «Чтобы быть выживаемым, нужно писать про котиков или в лучшем случае «10 наиболее креативных чего-то там», умные тексты никому не нужны». Поэтому арт-медиарынку, который и без того не купается в деньгах, приходится либо прибегать к рекламе и пиару в ущерб аналитике, либо добиваться читательского доверия и надеяться на поддержку культурных фондов или частных лиц.

— В мире многое, к счастью, многое определяют чудаки и энтузиасты, которые поддерживают конкретные, узкие по тематике проекты, — отмечает Наталья Цветова. — Хотя даже им нужны средства на осуществление своего замысла. Поэтому в будущем нас, скорее всего, ждет дальнейшее расширение пиара. Но надеюсь, что среди них найдется 10-20 человек, которые и здесь смогут развернуть качественную аналитику. Иногда я успокаиваю себя мыслями о том, что и Белинские в 19-м веке тоже не на каждом углу стояли.

И казалось бы, с развитием интернет-технологий уже не приходится держать в штате огромную армию авторов и выискивать Белинских на каждом углу. Но дефицит квалифицированных журналистских кадров в арт-нише ощущается на всех платформах. На ток-шоу и в интервью нередко тасуется группа из одной колоды арт-критиков и журналистов. Кто придет им на смену, если свежих лиц с достаточными компетенциями не видно на горизонте?

В вузах эту проблему осознали уже давно. Например, РАНХиГС предлагает отдельное направление «Экспертная журналистика, критика и обозрение» на уровне бакалавриата. Для магистратуры можно выбрать СПбГУ с его программами «Журналистика и культура общества», а также «Журналистика сферы досуга». Кроме того, большинство российских программ предусматривают спецкурсы по художественной культуре в СМИ.

Но, как отмечает Наталья Цветова, одного образования недостаточно для того, чтобы пробиться в арт-издания.

— Арт-медиадискурс не для чапаевцев и рубак. По-моему, в самом ближайшем времени будут особенно востребованы вдумчивые профессионалы с безукоризненным вкусом, который формируется с детства — с чтения хороших книг, с походов в театры, музеи и на концерты. Арт-журналист в идеале — это интеллигент с невероятным кругозором. И наконец, человек высочайшей эрудиции, который не в интернете, а в своей памяти держит факты, рождающие необходимые ассоциации. Я думала, например, почему при огромном количестве откликов на роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» ничего значительного, убедительного так и не появилось. А ведь появилось бы, если бы журналисты вспомнили о романах М. Шолохова, С. Залыгина, А. Мелихова…

Конечно, все изучить и запомнить невозможно (и в этом нет ничего стыдного). Поэтому для арт-журналистов Наталья Цветова оставляет лишь один совет — стремиться к трансляции объективных оценок и помогать искусству быть общедоступным, а не общепропиаренным.