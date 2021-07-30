Искусство как продукт: чем живут современные арт-издания

Наталья Цветова, автор спецкурса по арт-журналистике в СПбГУ, — о месте арт-журналиста в профессии и судьбе искусствоведческих СМИ
Как и Третьяков, первые российские арт-издания ставили перед собой цель сделать искусство общедоступным и культурно просвещать народ. Еще в конце 1890-х годов журнал «Мир искусства» призывал выхолить и возвеличить русское творчество на Западе. Но сегодня принцип «искусство ради искусства» все сильнее подавляется установкой на продажу, считает Наталья Цветова, доктор филологических наук и профессор ВШЖиМК СПбГУ.
— В наши дни во главе угла стоит коммерциализация. Создано общество потребления. И журналист в этой системе — посредник, который обеспечивает продвижение искусства как продукта. Мы не можем определять характер и масштаб включенности в эти процессы. Но можем пытаться и пиар сделать благородным, а не а-ля Ольга Бузова. Из моих любимых арт-изданий одно — «Мариинский театр» — издавалось на правах рекламы, а другое — культурно-просветительская газета «Веруем» — выпускается армянской церковью.
Как считает Наталья Цветова, крупные государственные арт-издания становятся все более тенденциозны и потому менее интересны. Но и среди них можно выделить «Литературную газету» и «Культуру», телевизионный канал «Культура». Появились также иллюстрированные журналы «Свой», «Темные аллеи», которые все еще делают акцент на просветительской функции, хотя этот сегмент дискурса неумолимо сокращается.
Качественные искусствоведческие журналы доступны и пока интересны достаточно широкой публике. Но пробиться на их страницы молодому журналисту крайне трудно — багаж знаний об искусстве во многом уступает бэкграунду искусствоведов.
Многие арт-издания пошли другим путем и сосредоточились на новостном контенте. Например, Екатерина Карцева, основатель бесплатного онлайн-СМИ Artandyou, в одном из интервью отметила: «Чтобы быть выживаемым, нужно писать про котиков или в лучшем случае «10 наиболее креативных чего-то там», умные тексты никому не нужны». Поэтому арт-медиарынку, который и без того не купается в деньгах, приходится либо прибегать к рекламе и пиару в ущерб аналитике, либо добиваться читательского доверия и надеяться на поддержку культурных фондов или частных лиц.
— В мире многое, к счастью, многое определяют чудаки и энтузиасты, которые поддерживают конкретные, узкие по тематике проекты, — отмечает Наталья Цветова. — Хотя даже им нужны средства на осуществление своего замысла. Поэтому в будущем нас, скорее всего, ждет дальнейшее расширение пиара. Но надеюсь, что среди них найдется 10-20 человек, которые и здесь смогут развернуть качественную аналитику. Иногда я успокаиваю себя мыслями о том, что и Белинские в 19-м веке тоже не на каждом углу стояли.
И казалось бы, с развитием интернет-технологий уже не приходится держать в штате огромную армию авторов и выискивать Белинских на каждом углу. Но дефицит квалифицированных журналистских кадров в арт-нише ощущается на всех платформах. На ток-шоу и в интервью нередко тасуется группа из одной колоды арт-критиков и журналистов. Кто придет им на смену, если свежих лиц с достаточными компетенциями не видно на горизонте?
В вузах эту проблему осознали уже давно. Например, РАНХиГС предлагает отдельное направление «Экспертная журналистика, критика и обозрение» на уровне бакалавриата. Для магистратуры можно выбрать СПбГУ с его программами «Журналистика и культура общества», а также «Журналистика сферы досуга». Кроме того, большинство российских программ предусматривают спецкурсы по художественной культуре в СМИ.
Но, как отмечает Наталья Цветова, одного образования недостаточно для того, чтобы пробиться в арт-издания.
— Арт-медиадискурс не для чапаевцев и рубак. По-моему, в самом ближайшем времени будут особенно востребованы вдумчивые профессионалы с безукоризненным вкусом, который формируется с детства — с чтения хороших книг, с походов в театры, музеи и на концерты. Арт-журналист в идеале — это интеллигент с невероятным кругозором. И наконец, человек высочайшей эрудиции, который не в интернете, а в своей памяти держит факты, рождающие необходимые ассоциации. Я думала, например, почему при огромном количестве откликов на роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» ничего значительного, убедительного так и не появилось. А ведь появилось бы, если бы журналисты вспомнили о романах М. Шолохова, С. Залыгина, А. Мелихова…
Конечно, все изучить и запомнить невозможно (и в этом нет ничего стыдного). Поэтому для арт-журналистов Наталья Цветова оставляет лишь один совет — стремиться к трансляции объективных оценок и помогать искусству быть общедоступным, а не общепропиаренным.