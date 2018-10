The Art Newspaper: как устроена мировая сеть изданий об искусстве?

Одно из самых авторитетных мировых изданий об искусстве The Art Newsрaper — это аналог Forbes или Financial Times для делового мира, но только об арт-рынке. В России The Art Newsрaper знают как нишевое глянцевое издание, а владелицу мировой сети Инну Баженову — лишь как издателя российской версии, которая ведет очень закрытый образ жизни. ЖУРНАЛИСТ выяснил ряд новых фактов биографии бизнес-леди.