The Art Newspaper: как устроена мировая сеть изданий об искусстве?

18 октября в парижском Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду соберется весь европейский художественный бомонд: объявят победителя престижной национальной награды, премии Марселя Дюшана.

В этом году в жюри премии входит директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. Но глава крупнейшего музея будет не единственным представителем России на этом мероприятии — ожидается приезд издателя всемирной сети газет об искусстве The Art Newsрaper Инны Баженовой и других менеджеров издания.

В этот день госпожа Баженова объявит о запуске французской версии газеты.

Франция станет шестой по счету страной, где The Art Newsрaper будет издаваться в бумажном формате — пока газета выходит в онлайн-версии.

То, что эта крупнейшая в мире сеть газет об искусстве с 2013 года принадлежит российскому издателю, — факт для отечественных медиарынка малоизвестный. Это неудивительно: Инна Баженова крайне редко дает интервью.

В сетях искусства — от Турина до Нью-Йорка

Создатель The Art Newsрaper — Анна Сомерс, 68-летняя искусствовед и медиаменеджер, уроженка Рима и выпускница Оксфордского университета, а затем института истории искусств Курто, входящего в состав Лондонского университета.

The Art Newsрaper она основала в 1990 году — сначала в Лондоне и почти сразу в Нью-Йорке. В качестве идеи была использована концепция давно работающей в Италии газеты об искусстве Il Giornaledell’Arte. Ее создал в 1983 году в Турине Умберто Аллеманди, итальянский бизнесмен и издатель (ныне глава одноименного издательства), супруг Анны Сомерс.

Il Giornaledell’Arte и The Art Newspaper — в чем разница?

Помимо The Art Newsрaper концепция Il Giornaledell’Arte была использована для запуска еще трех изданий в разных странах мира.

В 1992 году появилась греческая Ta Neatis Technis — по итальянской лицензии, но уже со структурой англо-американской The Art Newsрaper (подробнее о греческой версии газеты читайте ниже, в отдельной главе).

Спустя два года, в 1994-м, во Франции вышел ежедневный Journaldes Arts (буквальный перевод итальянского «Il Giornaledell’Arte» на французский язык). Журнал был создан основателем пресс-группы Strategies Жаком Додеманом и командой местных журналистов.

Додеман взял за основу концепцию Il Giornaledell’Arte, а с созданной Анной Сомерс The Art Newsрaper организовал нечто вроде редакционного пула.

За 26 лет Journaldes Arts стал самым влиятельным и известным журналом о французском и мировом арт-рынке во Франции, он выходит раз в два месяца. После смерти Додемана было принято решение перезапустить издание. О завершении этого процесса и запуске французской версии The Art Newsрaper и будет объявлено 16 октября в центре Жоржа Помпиду.

Концепция Il Giornaledell’Arte также была использована для запуска El Periodicodel Arte в Испании, но в своем первоначальном виде издание просуществовало недолго и вскоре закрылось.

Судя по информации, опубликованной на сайте самого Il Giornaledell Arte, издательский дом считает все пять изданий — от Турина (актуальное название — Il Giornaledell’Architettura) до Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Афин — частью своей международной сети.

В свою очередь, интернациональное издание The Art Newsрaper также включает в состав своей сети англо-американские газеты и греческую Ta Neatis Technis, но не включает французский журнал. Все издания (и российская версия тоже — подробнее об этом ниже) выходят по лицензии U.Alllemandi Publishing Ltd, принадлежащей господину Алеманди.

Таким образом, у итальянского издательского дома и международного издания с английскими корнями есть пересекающиеся медиаактивы. Учитывая тот факт, что оба предприятия находятся в руках супругов, такое положение вещей выглядит вполне естественным.

Владельцами и основателями The Art Newsрaper сегодня являются оба супруга. Задачи при этом у них разные. Умберто Алеманди продолжает издавать IlGiornaledell’Arte и является почетным президентом The Art Newsрaper. А за развитие самой The Art Newsрaper отвечает Анна Сомерс.

За те 28 лет, что госпожа Сомерс занималась развитием своего проекта, The Art Newsрaper из англо-американской газеты выросла в крупную международную сеть влиятельных мировых изданий об искусстве. Но в 2012 году кое-что изменилось:

«К этому сроку я был издателем уже 62 года и, учитывая свой возраст, решил найти молодых партнеров, которые в будущем смогут развивать международные выпуски по лицензии IlGiornaledell'Arte, — рассказал Умберто Алеманди ЖУРНАЛИСТУ. — Координацию зарубежных изданий я поручил штаб-квартире в Лондоне — английское издание уже было очень успешным и даже прибыльным».

«Молодые партнеры» скоро нашлись: ими оказалась супружеская пара предпринимателей из России — Инна Баженова и Дмитрий Саморуков.

«Сначала мы воспринимали Инну исключительно как издателя только российской версии газеты», — в интервью телеканалу «Дождь» рассказала Анна Сомерс.

Умберто Алеманди предпочитает упоминать обоих супругов: