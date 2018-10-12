The Art Newspaper: как устроена мировая сеть изданий об искусстве?

Международная сеть изданий об искусстве и арт-рынке The Art Newsрaper принадлежит российской владелице Инне Баженовой. Как так получилось и как устроена крупнейшая мировая сеть, для которой работают журналисты 30 стран?
Одно из самых авторитетных мировых изданий об искусстве The Art Newsрaper — это аналог Forbes или Financial Times для делового мира, но только об арт-рынке. В России The Art Newsрaper знают как нишевое глянцевое издание, а владелицу мировой сети Инну Баженову — лишь как издателя российской версии, которая ведет очень закрытый образ жизни. ЖУРНАЛИСТ выяснил ряд новых фактов биографии бизнес-леди.
18 октября в парижском Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду соберется весь европейский художественный бомонд: объявят победителя престижной национальной награды, премии Марселя Дюшана.
В этом году в жюри премии входит директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. Но глава крупнейшего музея будет не единственным представителем России на этом мероприятии — ожидается приезд издателя всемирной сети газет об искусстве The Art Newsрaper Инны Баженовой и других менеджеров издания.
В этот день госпожа Баженова объявит о запуске французской версии газеты.
Франция станет шестой по счету страной, где The Art Newsрaper будет издаваться в бумажном формате — пока газета выходит в онлайн-версии.
То, что эта крупнейшая в мире сеть газет об искусстве с 2013 года принадлежит российскому издателю, — факт для отечественных медиарынка малоизвестный. Это неудивительно: Инна Баженова крайне редко дает интервью.
В сетях искусства — от Турина до Нью-Йорка
Создатель The Art Newsрaper — Анна Сомерс, 68-летняя искусствовед и медиаменеджер, уроженка Рима и выпускница Оксфордского университета, а затем института истории искусств Курто, входящего в состав Лондонского университета.
The Art Newsрaper она основала в 1990 году — сначала в Лондоне и почти сразу в Нью-Йорке. В качестве идеи была использована концепция давно работающей в Италии газеты об искусстве Il Giornaledell’Arte. Ее создал в 1983 году в Турине Умберто Аллеманди, итальянский бизнесмен и издатель (ныне глава одноименного издательства), супруг Анны Сомерс.
Il Giornaledell’Arte и The Art Newspaper — в чем разница?
Помимо The Art Newsрaper концепция Il Giornaledell’Arte была использована для запуска еще трех изданий в разных странах мира.
В 1992 году появилась греческая Ta Neatis Technis — по итальянской лицензии, но уже со структурой англо-американской The Art Newsрaper (подробнее о греческой версии газеты читайте ниже, в отдельной главе).
Спустя два года, в 1994-м, во Франции вышел ежедневный Journaldes Arts (буквальный перевод итальянского «Il Giornaledell’Arte» на французский язык). Журнал был создан основателем пресс-группы Strategies Жаком Додеманом и командой местных журналистов.
Додеман взял за основу концепцию Il Giornaledell’Arte, а с созданной Анной Сомерс The Art Newsрaper организовал нечто вроде редакционного пула.
За 26 лет Journaldes Arts стал самым влиятельным и известным журналом о французском и мировом арт-рынке во Франции, он выходит раз в два месяца. После смерти Додемана было принято решение перезапустить издание. О завершении этого процесса и запуске французской версии The Art Newsрaper и будет объявлено 16 октября в центре Жоржа Помпиду.
Концепция Il Giornaledell’Arte также была использована для запуска El Periodicodel Arte в Испании, но в своем первоначальном виде издание просуществовало недолго и вскоре закрылось.
Судя по информации, опубликованной на сайте самого Il Giornaledell Arte, издательский дом считает все пять изданий — от Турина (актуальное название — Il Giornaledell’Architettura) до Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Афин — частью своей международной сети.
В свою очередь, интернациональное издание The Art Newsрaper также включает в состав своей сети англо-американские газеты и греческую Ta Neatis Technis, но не включает французский журнал. Все издания (и российская версия тоже — подробнее об этом ниже) выходят по лицензии U.Alllemandi Publishing Ltd, принадлежащей господину Алеманди.
Таким образом, у итальянского издательского дома и международного издания с английскими корнями есть пересекающиеся медиаактивы. Учитывая тот факт, что оба предприятия находятся в руках супругов, такое положение вещей выглядит вполне естественным.
Владельцами и основателями The Art Newsрaper сегодня являются оба супруга. Задачи при этом у них разные. Умберто Алеманди продолжает издавать IlGiornaledell’Arte и является почетным президентом The Art Newsрaper. А за развитие самой The Art Newsрaper отвечает Анна Сомерс.
За те 28 лет, что госпожа Сомерс занималась развитием своего проекта, The Art Newsрaper из англо-американской газеты выросла в крупную международную сеть влиятельных мировых изданий об искусстве. Но в 2012 году кое-что изменилось:
«К этому сроку я был издателем уже 62 года и, учитывая свой возраст, решил найти молодых партнеров, которые в будущем смогут развивать международные выпуски по лицензии IlGiornaledell'Arte, — рассказал Умберто Алеманди ЖУРНАЛИСТУ. — Координацию зарубежных изданий я поручил штаб-квартире в Лондоне — английское издание уже было очень успешным и даже прибыльным».
«Молодые партнеры» скоро нашлись: ими оказалась супружеская пара предпринимателей из России — Инна Баженова и Дмитрий Саморуков.
«Сначала мы воспринимали Инну исключительно как издателя только российской версии газеты», — в интервью телеканалу «Дождь» рассказала Анна Сомерс.
Умберто Алеманди предпочитает упоминать обоих супругов:
Я предоставил Баженовой и Дмитрию Саморукову, которые произвели на меня хорошее впечатление, право публиковать русское издание The Art Newsрaper. Нам показалось, что они были серьезно заинтересованы и обещали следовать нашей строгой политике.
В 2012 году Инна Баженова, купившая лицензию на издание The Art Newsрaper в России, стала издателем отечественной версии газеты. Спустя некоторое время начались переговоры о покупке права издания всех зарубежных версий The Art Newsрaper и о запуске новых проектов. Зачем ей это было нужно? За несколько лет до сделки Инна начала собирать работы французских постимпрессионистов, советский авангард, русский реализм, но в какой-то момент поняла, что ей не хватает полноценной информации, — поэтому и решила приобрести лицензию сначала на российское издание, затем на все остальные. «Мне было так удобней, так сложились звезды», — сказала Баженова каналу «Дождь».
Были ли другие желающие купить лицензии на весь The Art Newspaper? Анна Сомерс говорит, что такой информацией не располагает, зато охотно объясняет, почему выбор пал на Баженову:
«Инна занимается реальным бизнесом, интересным делом. И у нее пятеро детей. Я считаю, что женщина, способная сочетать воспитание пятерых детей и управление бизнесом, нам точно подходит»
По словам Анны Сомерс, договор купли-продажи был подписан в 2013 году. Сделка не была публичной — о ней стало известно только год спустя, на пресс-конференции в TateBritain:
Не было никакой секретности, просто оплата производилась в рассрочку. Инна Баженова также купила лицензии на другие издания сети, за исключением Giornaledell'Arte, которая по-прежнему полностью принадлежит ее основателю Умберто Алеманди.
Финансовые условия сделки не раскрываются.
Что такое The Art Newsрaper Russia
Газета выходит десять раз в год, ее объем от 64 до 72 полос, тираж — 70 тыс. экземпляров. Основные рубрики — «Новости», «Музей», «Реставрация», «Мнения», «Крупным планом», «Дневник».
В газете публикуют новости, интервью с кураторами и директорами музеев, художниками, коллекционерами, галеристами. А также ежегодный рейтинг самых посещаемых музеев и выставок мира и России. Вместе с очередным выпуском выходит приложение «Роскошь».
Аудитория газеты — коллекционеры, кураторы, музейщики, дипломаты, политики, деятели культуры, владельцы галерей и антикварных салонов. The Art Newsрaper Russia реализуется по подписке и продается в специализированных магазинах, а также распространяется на ряде VIP-мероприятий.
The Art Newsрaper Russia известна как организатор светских мероприятий в Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге. А также ряда партнерских проектов — лекций, дискуссий, круглых столов и конференций.
С 2013 года The Art Newsрaper Russia учредила собственную ежегодную премию по пяти номинациям: музей года, выставка года, книга года, реставрация года, личный вклад. Награждение проходит в московском Манеже или в Гостином Дворе. Во время церемонии проходит театрализованное мультимедийное шоу. На вручение премии, как правило, в Россию приезжает основатель газеты Анна Сомерс Кокс.
В сентябре 2017 года The Art Newsрaper Russia представила свой новый проект — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве The Art Newsрaper Film Festival.
The Art Newsрaper в России
Издает The Art Newsрaper Russia ООО «Дефи». По данным СПАРК Интерфакс, компания была зарегистрирована в Москве в 2011 году. Формально у нее два совладельца: у Инны Баженовой 99,80%, а оставшиеся 0,20% у Елены Руденко, куратора личной коллекции искусства самой Баженовой.
Судя по данным СПАРК, Баженовой пока не удалось сделать проект прибыльным — по итогам 2016 года (более свежих данных нет) при объеме выручки в 76,5 млн рублей «Дефи» показала убыток в 22 млн рублей, причем львиная доля затрат приходится на управленческие расходы — порядка 57 млн рублей. Согласно информации, полученной от источников в самой газете, 2017 год завершился «в ноль», а от 2018-го ждут выхода на рентабельность.
Российская редакция The Art Newsрaper находится на Пречистенке. Редакция занимает один из этажей обычного жилого дома, на первых этажах которого находятся офисы: вся команда сидит в небольшом open-space, собственные кабинеты есть у руководства и бухгалтерии. Штат насчитывает примерно 40 человек, из которых около половины — журналистский коллектив.
Любой журналист, работающий в The Art Newsрaper Russia, должен бегло говорить на английском языке: если не ежедневно, то очень регулярно сотрудники взаимодействуют с лондонской редакцией. Обмениваются новостями, помогают друг другу с подготовкой конкретных материалов или фотоиллюстрациями. В частности, в российской версии как минимум треть материалов — переводная. Однако общих регламентов работы (как и каких-либо вообще прописанных на бумаге принципов, по которым газета выпускается), в сети не существует.
По словам PR-директора газеты Юлии Коротковой, The Art Newsрaper — это сеть независимых изданий с отдельными редакциями в каждой стране. Сохранены смысловая структура и рубрикация с основными разделами и главные материалы, «фичеры»:
Все материалы имеют информационный повод, привязаны к определенным событиям, а язык и стиль предполагают самого широкого читателя, а не узкую аудиторию.
В 20 минутах ходьбы от редакции находится фонд In Artibus, основанный Инной Баженовой, а также ее с мужем квартира. Застать саму Инну в редакции непросто: много времени она проводит за рубежом, особенно часто бывает в Лондоне, где находится штаб-квартира всего The Art Newsрaper — реальный, в отличие от Москвы, центр силы всей международной сети, функционирующий уже 28 лет.
The Art Newsрaper в Лондоне и в Нью-Йорке
Лондонская редакция занимает большой open-space, на третьем этаже 4-этажного здания в стиле позднего модернизма в 20 минутах ходьбы от галереи Tate и Букингемского дворца. Главный редактор лондонского издания — Элисон Коул, заместитель — Джулия Михальска. В общей сложности редакционный коллектив состоит из 30 сотрудников, включая дизайнеровНа английское издание работает международная сеть из 20 авторов — в Великобритании, Австралии, США, Израиле, Китае, Франции, Италии, Скандинавии. Известно, что редакция в США заметно скромнее: она занимает небольшое помещение в шумной и малопривлекательной части Манхэттена, в 10 минутах ходьбы от небоскреба Empire State Building. До музея Metropolitan, который находится в престижном районе, идти от редакции довольно далеко. Чем объясняется столь существенная разница между редакциями в Нью-Йорке и Лондоне?
«Редакция The Art Newsрaper в Нью-Йорке не издает отдельную газету, — рассказала ЖУРНАЛИСТУ Анна Сомерс. —Там выходят копии английской газеты. Тем не менее редакция располагает щтатными журналистами, задача которых — писать материалы об арт-рынках Северной и Южной Америки»
TheArtNewspaper в Грециии и Китае
Еще одна крупная редакция The Art Newsрaper находится в Греции, в Афинах.
Газета выходит на 48 полосах тиражом 7 тысяч экземпляров раз в два месяца. Газету можно купить в книжных магазинах, музеях, выставочных и культурных пространствах Афин, Салоник, а также в 52 префектурах и островах Греции.
Аудитория — коллекционеры, учреждения искусства и культурные, арт-дилеры, кураторы, историки искусства, фотографы, архитекторы, дизайнеры интерьеров, участники академического и бизнес-сообществ.
Годовая подписка стоит всего 20 фунтов, в числе подписчиков — не только жители Греции, но из других стран, утверждают в Ta Neatis Technis.
В 2018 году начался ребрендинг Ta Neatis Technis и создание современной медиа-платформы для обсуждения и обмена информацией на темы искусства и культуры. Для достижения цели издатель почти полностью поменял команду, от ключевых менеджеров до журналистов. Издатель газеты - известный искусствовед Олинка Милиарес-Варвитсиоти, главный редактор — Иоанна Гкомуза. В общей сложности в Ta Neatis Technis работает 18 штатных журналистов.
Сегодня газета позиционирует себя как развивающаяся онлайн-платформа для продвижения выставочных проектов, событий, акций, работ современных художников и предметов роскоши.
В течение первых пяти месяцев после запуска нового сайта количество его уникальных посетителей выросло на 170,96 %.
«Несмотря на сложные экономические условия, в которых сегодня находится Греция, нам удается успешно реализовывать ребрендинг «Ta Neatis Technis», — подытоживает в переписке с ЖУРНАЛИСТОМ представитель газеты Аннита Апостолаки.
Самая молодая в сети редакция The Art Newsрaper работает сегодня в Шанхае (данные внутри самой сети, впрочем, расходятся — говорят также о Пекине). С 2013 года в Китае выпускается рекордное количество копий — тираж газеты свыше 1 млн экземпляров. Но арт-рынок этим не удивишь: последние несколько лет его участники из Китая уже давно стали лидерами на аукционах мирового рынка; да и в любом городе страны можно найти произведения искусства со всего мира — Китай переживает настоящий бум спроса на искусство.
В общей сложности вся сеть насчитывает порядка 50 корреспондентов, которые работают для The Art Newsрaper в более чем 30 странах мира.
Где будет запущена следующая версия The Art Newsрaper? Пока ответа нет.
«Должна быть подготовлена среда, контекст и аудитория, — пояснила Юлия Короткова. — Также должны быть инвесторы, готовые запустить новое СМИ. Желающих довольно много»
Решение о запуске TAN в той или иной стране принимает Инна Баженова как издатель. К решению подобных стратегических вопросов она часто привлекает Анну Сомерс. В текущей же редакционной деятельности Баженова не участвует, хотя, как правило, просматривает обложки каждого номера и знает о его главных материалах. Во всем остальном, что касается работы российской редакции, последнее слово за главным редактором Миленой Орловой. Саму же Баженову, несмотря на ее существенный вклад в развитие международной сети и огромные деньги, вложенные в масштабные светские проекты в России, редко замечают и деловые СМИ, и «глянец». Возможно, это сознательный выбор — Инна Баженова признает, что живет очень закрытой жизнью.
Кибернетика бизнеса
49-летняя Инна Баженова (25 ноября ей будет 50 лет) родилась в городке Заволжье Нижегородской области, в семье инженеров. По образованию математик: окончила факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета. Получив диплом, пошла работать на местный авиазавод «Сокол».
Спустя год профессиональная судьба Баженовой резко изменилась. В интервью журналу Tatler Инна Баженова рассказала, что ее «друзья создали фирму, которая применяла авиационные технологии в нефтегазовой отрасли, и пригласили там поработать». По словам Баженовой, в этой компании она работала семь лет в качестве финансового директора и управляющего акционера.
Судя по всему, эти годы имели существенное значение для становления Баженовой в бизнес-среде: из небольшой нижегородской компании она попала в «Газпром», где некоторое время спустя встретила будущего мужа, ныне 42-летнего Дмитрия Саморукова (по одним данным, он родился в подмосковном Раменском, по другим, в соседнем Жуковском, известном своим авиазаводом).
В дальнейшем большинство проектов Инны, а также ее общие с супругом проекты были связаны с технологиями (в том числе авиационными), а также с разработкой, поставкой и продажей оборудования для нефтегазовой отрасли.
В медиаките The Art Newsрaper Инна Баженова называется соучредителем группы компаний СБМ. Согласно данным СПАРК Интерфакс, в группу компаний могут входить: «СБМ-Галерея», торгующая в розницу бытовыми изделиями, торговая компания СБМ-А и сервисный центр СБМ (Инна Баженова указана как его бывший совладелец — сегодня компания принадлежит Игорю Ротенбергу и его структурам). Эта компания, предоставляющая услуги в области добычи нефти и природного газа, очень прибыльна — ее выручка в 2016 году составила 6 млрд рублей. Есть, наконец, и некая СБМ-Агро, занятая выращиванием зернобобовых и масличных культур.
Согласно СПАРК, Инна Баженова владеет не менее 16 компаниями. По итогам 2017 года две из них принесли суммарную чистую прибыль 424 млн рублей: НПЦ ВТД, осуществляющая деятельность по техконтролю, испытаниям и анализам — 341 млн руб. и «Спеццементсервис», производящий цементные смеси — 83 млн рублей. Последней, согласно СПАРК, с весны этого года в структуре Саморуков и Баженова владеют совместно.
Крупнейшая совместная компания обоих супругов — ООО «Газмашпроект», зарегистрированная в марте 2004 года. Специализируется на экспертизе и диагностике технического состояния опасных производственных объектов (а также их техообслуживанием и ремонтом) при помощи высокотехнологического оборудования. Чистая прибыль «Газмашпроекта» в 2017 году составила 140 млн рублей, выручка 4,6 млрд рублей.
Если добавить к этой цифре чистую прибыль «Спеццементсервиса» и НПЦ ВТД, в сумме получится не менее 550 млн рублей.
Вполне достаточная сумма, чтобы не только приобрести лицензию на издание всемирной сети The Art Newspaper, но и тратиться на содержание пока убыточной российской версии и проведение многочисленных светских мероприятий.
Западным СМИ эти подробности не известны. «Математик, предприниматель и коллекционер» — именно так характеризуют Баженову в европейской прессе. Анна Сомерс Кокс и Умберто Алеманди в переписке с ЖУРНАЛИСТОМ признали, что подробностей бизнес-биографии супругов в момент сделки не знали. Сама же Инна Баженова от интервью отказалась.