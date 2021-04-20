Фотошкола: зачем фотографу нужна арт-резиденция

Московский фотожурналист и фотограф-документалист Юлия Замятина рассказывает о трех неделях в арт-резиденции
Что художники, что фотографы нуждаются в некоем месте для творчества, не просто в доме или номере гостиницы, а в арт-резиденции. Главная задача арт-резиденций — предоставлять творцам время и место для творческого развития, равно как и ресурсы, материальные и культурные.
Что нужно человеку искусства? Пространство — чтобы жить и работать; свободное время — чтобы творить; профессиональные знакомства и связи; деньги на творчество и на жизнь; аудитория, которой можно показать свои произведения и с которой их можно обсудить. Каждый из этих ресурсов можно найти отдельно, однако формат арт-резиденции придуман, чтобы удовлетворять все эти потребности одновременно.
Резиденции бывают как общего назначения, так и специализированные, например, для гончаров или мастеров по работе с металлом.
Резиденция — это еще и организация-посредник между художником и территорией. Некоторые резиденции — особенно краткосрочные, до месяца, — предлагают сфокусироваться на исследовании их территории или их профессиональных задач с целью выработать новое видение.
Вот в такой краткосрочной арт-резиденции три недели пробыла московский фотожурналист и фотограф-документалист Юлия Замятина.
— Юля, каким образом вы попали в арт-резиденцию и в какую?
— Вы знаете, я уже много лет путешествую с фотоаппаратом по маленьким провинциальным городам России. У меня накопилось довольно много снимков, были три персональные выставки, но это результат коротких поездок-бросков. А мне все время хочется приехать в незнакомый город не на день-другой, а на подольше, чтобы понять это место, познакомиться с людьми, проникнуться впечатлениями и передать это в снимках.
И я стала задумываться о поездке в арт-резиденцию, где тебе дают такую возможность, дают жилье и помогают познакомиться с историей и жизнью города. Так как меня интересует Россия, то начала изучать, какие у нас есть арт-резиденции, где они находятся и какие там условия.
— И где нашлось искомое?
— В Карелии! По счастливой случайности нашла карельскую сеть арт-резиденций, подала заявку в арт-резиденцию «Сортавала», ее одобрили. Я была так рада, что тут же купила билет и стала собираться в дорогу.
Немного беспокоили сомнения, срок пребывания там — три недели, что я успею и чего не успею за эти дни? Какая она, Карелия?
— И какой она оказалась?
— Потрясающей! На вокзале меня встретила куратор арт-резиденции Екатерина Кулиева, которая на эти три недели стала для меня доброй феей, помогавшей во всем.
Сама арт-резиденция «Сортавала» находится в старинном доме, раньше там была гостиница, в которой останавливался Рерих. Дом был построен во времена, когда эта территория была в составе Финляндии. Вообще, там очень сильные связи с Финляндией, чуть ли не у всех людей есть возможность ездить туда. Точнее, она была до ковидной пандемии, сейчас все нарушилось, но все надеются на восстановление. Кстати говоря, пандемия дала толчок развитию туризма в тех краях — работы там мало, поэтому все стараются как-то приспособиться и выжить за счет туризма. А места там самые подходяшие — озера, сосны, водопады, руны, карельский фольклор…
— Вернемся к фотографии, ладно?
— Да, конечно! Меня сразу познакомили с местным фотоклубом «6х9», которым руководит Алексей Легконогов. Договорились, что залетная «московская птица» (смеется. — Ю.Т.) покажет свои снимки, прочтет лекции о жанровой фотографии, проведет практические занятия.
— Что в результате?
— На лекции я говорила, что для фотографа важно не только технически хорошо сделать фотографию. Важно не только смотреть, но и видеть, важно быть любознательным, интересоваться жизнью, людьми, уметь визуально сравнивать состояние человека с состоянием природы. Я старалась донести до членов клуба (они оказались замечательно интересными и талантливыми людьми!), что язык фотографии — это визуальный язык и то, что иногда трудно описать словами, мы можем рассказать и показать в фотографии. Говорила, что, даже фотографируя обычные жанровые сценки с жителями города в их повседневном облике в привычном для них окружении, мы тем самым рассказываем о нашем времени и о связи времен, связи прошлого и настоящего. В этом, считаю, есть некоторая философская задача фотографии.
— Да, довольно круто!
— Круче была фотопрогулка по Сортавала, мы вместе искали детали, рассказывающие о городе, истории и архитектуре. Я знакомилась с городом, а члены фотоклуба смотрели новыми глазами на то, чего раньше не замечали на привычных улицах. Вы сами понимаете, что это классическая ситуация в фотографии, когда в привычных знакомых местах глаз фотографа «замыливается» и ты перестаешь видеть интересное. Самый легкий способ освежить свой взгляд — поехать в какие-нибудь экзотические места.
Экзотику снимать легко, она сама бросается в глаза, но гораздо труднее снять что-то дельное на улице, по которой ты ходишь каждый день…
— А снимки-то свои показали?
— Да! Культурный центр помог открыть выставку моих работ по российской провинции — это основная моя тема, фотопроект длиною в жизнь, наверное… Была тронута отзывчивостью людей, пришедших посмотреть. Люди были очень приветливы, контактны, доброжелательны не только на выставке. Благодаря таким людям побывала в музее Северного Приладожья, а в городской библиотеке меня познакомили с карело-финским эпосом «Калевала».
С утра до ночи была в городе — снимала людей, дома, окрестные пейзажи, знакомилась с людьми, изучала руны, ходила в горы, провожала закаты, слушала самобытную музыкальную группу Jalgi, снимала парнишку, который делает игрушечное оружие по мотивам компьютерных игр.
Замерзала много раз, падала на обледеневших ступенях, но это мне не мешало (вновь смеется. — Ю.Т.).
Наконец-то я научилась не склонять название города (местные жители не склоняют финское название Сортавала) и выговаривать «залив Ляпяярви» и «остров Риеккалансаари». Прокатилась на ретропоезде, который тащил паровоз, и спустилась в пещеру в Рускеале. Удалось примерить одежду, которую носили в старину люди, жившие на горе Паасо.
— Понятно, что вы смогли сделать для арт-резиденции — выставка, лекции, фотопрогулки, а что арт-резиденция дала фотографу? Выработалось ли новое видение?
— Я была первым фотографом в истории сортавальской арт-резиденции, на это даже отреагировала газета на финском языке Karjalan Sanomat в Петрозаводске.
До меня там были художники, гончары, театральные режиссеры.
Считаю, что не зря прожила там три недели — познакомилась с интересными, талантливыми людьми, приобрела новых друзей, затеяла совместный с местными фотографами фотопроект про сортавальцев и город. Надеюсь, к лету мы его сделаем и покажем на выставке. Это может быть действенным стимулом к изучению своего города для сортавальских фотографов, да и для многих горожан тоже.
Мне еще предстоит осмыслить свой опыт жизни в арт-резиденции, но уже сейчас ясно, что она дала мне сильный толчок, встряхнула меня и показала Карелию, землю «Калевалы».
— Еще в арт-резиденцию поедете?
— Обязательно! Это бесценный опыт!