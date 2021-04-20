Фотошкола: зачем фотографу нужна арт-резиденция

Что художники, что фотографы нуждаются в некоем месте для творчества, не просто в доме или номере гостиницы, а в арт-резиденции. Главная задача арт-резиденций — предоставлять творцам время и место для творческого развития, равно как и ресурсы, материальные и культурные.

Что нужно человеку искусства? Пространство — чтобы жить и работать; свободное время — чтобы творить; профессиональные знакомства и связи; деньги на творчество и на жизнь; аудитория, которой можно показать свои произведения и с которой их можно обсудить. Каждый из этих ресурсов можно найти отдельно, однако формат арт-резиденции придуман, чтобы удовлетворять все эти потребности одновременно.

Резиденции бывают как общего назначения, так и специализированные, например, для гончаров или мастеров по работе с металлом.

Резиденция — это еще и организация-посредник между художником и территорией. Некоторые резиденции — особенно краткосрочные, до месяца, — предлагают сфокусироваться на исследовании их территории или их профессиональных задач с целью выработать новое видение.

Вот в такой краткосрочной арт-резиденции три недели пробыла московский фотожурналист и фотограф-документалист Юлия Замятина.

— Юля, каким образом вы попали в арт-резиденцию и в какую?

— Вы знаете, я уже много лет путешествую с фотоаппаратом по маленьким провинциальным городам России. У меня накопилось довольно много снимков, были три персональные выставки, но это результат коротких поездок-бросков. А мне все время хочется приехать в незнакомый город не на день-другой, а на подольше, чтобы понять это место, познакомиться с людьми, проникнуться впечатлениями и передать это в снимках.

И я стала задумываться о поездке в арт-резиденцию, где тебе дают такую возможность, дают жилье и помогают познакомиться с историей и жизнью города. Так как меня интересует Россия, то начала изучать, какие у нас есть арт-резиденции, где они находятся и какие там условия.

— И где нашлось искомое?

— В Карелии! По счастливой случайности нашла карельскую сеть арт-резиденций, подала заявку в арт-резиденцию «Сортавала», ее одобрили. Я была так рада, что тут же купила билет и стала собираться в дорогу.

Немного беспокоили сомнения, срок пребывания там — три недели, что я успею и чего не успею за эти дни? Какая она, Карелия?

— И какой она оказалась?

— Потрясающей! На вокзале меня встретила куратор арт-резиденции Екатерина Кулиева, которая на эти три недели стала для меня доброй феей, помогавшей во всем.

Сама арт-резиденция «Сортавала» находится в старинном доме, раньше там была гостиница, в которой останавливался Рерих. Дом был построен во времена, когда эта территория была в составе Финляндии. Вообще, там очень сильные связи с Финляндией, чуть ли не у всех людей есть возможность ездить туда. Точнее, она была до ковидной пандемии, сейчас все нарушилось, но все надеются на восстановление. Кстати говоря, пандемия дала толчок развитию туризма в тех краях — работы там мало, поэтому все стараются как-то приспособиться и выжить за счет туризма. А места там самые подходяшие — озера, сосны, водопады, руны, карельский фольклор…

— Вернемся к фотографии, ладно?

— Да, конечно! Меня сразу познакомили с местным фотоклубом «6х9», которым руководит Алексей Легконогов. Договорились, что залетная «московская птица» (смеется. — Ю.Т.) покажет свои снимки, прочтет лекции о жанровой фотографии, проведет практические занятия.

— Что в результате?

— На лекции я говорила, что для фотографа важно не только технически хорошо сделать фотографию. Важно не только смотреть, но и видеть, важно быть любознательным, интересоваться жизнью, людьми, уметь визуально сравнивать состояние человека с состоянием природы. Я старалась донести до членов клуба (они оказались замечательно интересными и талантливыми людьми!), что язык фотографии — это визуальный язык и то, что иногда трудно описать словами, мы можем рассказать и показать в фотографии. Говорила, что, даже фотографируя обычные жанровые сценки с жителями города в их повседневном облике в привычном для них окружении, мы тем самым рассказываем о нашем времени и о связи времен, связи прошлого и настоящего. В этом, считаю, есть некоторая философская задача фотографии.

— Да, довольно круто!

— Круче была фотопрогулка по Сортавала, мы вместе искали детали, рассказывающие о городе, истории и архитектуре. Я знакомилась с городом, а члены фотоклуба смотрели новыми глазами на то, чего раньше не замечали на привычных улицах. Вы сами понимаете, что это классическая ситуация в фотографии, когда в привычных знакомых местах глаз фотографа «замыливается» и ты перестаешь видеть интересное. Самый легкий способ освежить свой взгляд — поехать в какие-нибудь экзотические места.