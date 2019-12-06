В Москве открылся «Артдокфест-2019»

Бессменный организатор фестиваля Виталий Манский сказал, что многие считают «Артдокфест» очень политизированным, с чем нельзя согласиться:

Я очень рад, что, несмотря ни на что, «Артдокфест» в России все-таки состоится, пусть в кастрированном виде, так как не все картины мы сможем показать. Ну, такая сегодняшняя Россия.

Виталий Манский представил конкурсную программу «Артдокфеста-2019».

Кроме основной программы на фестивале будут показаны фильмы, размещенные в Сети. Это разные картины: рекламные имиджевые фильмы, социальные проекты, авторское экспериментальное кино. Их объединяет то, что их создатели либо изначально создавали картины для свободного размещения в интернете, либо, завершив работу, решили, что продвигать фильм в Сети — это самая правильная стратегия.

Вообще, интернет пока является самым свободным пространством в России, и слово «пока» здесь не случайно. Приз зрительских симпатий будет присуждаться по итогам голосования в Сети. Голосование еще открыто. А вот главные призы — в руках профессионального жюри, которое принимало свое решение тоже в Сети. Результаты голосования уже есть, но пока эта тайна за семью печатями. Решения жюри будет объявлено на церемонии закрытия фестиваля 12 декабря в Москве.

Виталий Манский сказал, что рекордное число дебютов «Артдокфеста 2019» было в программе «Среда».

Из 42 фильмов программы дебютными оказались 26. Их решили выделить в отдельную программу «Среда-дебют». Кроме того, зрителей ждет большое количество премьер: 28 мировых и 6 российских. Герои фильмов «Среды» — люди, задумывающиеся о прошлом и будущем, которые хотят наладить отношения с родственниками и ищут справедливости и любви. Это врачи и художники, жители приграничных районов и далеких деревень, абхазские футболисты и санитары в морге. Главное, что они живут здесь и сейчас. Именно поэтому интересны эти фильмы, они дают нам точную картину того времени, в котором нам довелось жить.

«Среда» — это воздух, без которого наступает удушье.

В программу также включены фильмы победители разных фестивалей за 2019 год. Фестивали разные и победители тоже очень разные. Но все они собраны в одной программе , которая по традиции открывается показом фильма победителя прошлого года «Артдокфеста-2018», номинантном на Оскар «Лай собак вдалеке» (режиссер — Симон Леренг Вильсон).

Специальный показ на «Артдокфесте» — это новые фильмы «Радио Свобода», бельгийское кино, немецкий фестивальный фильм «Патриот» и заслуживающая только большого экрана фреска «Творцы для народа», история советского антисемитизма в израильской картине «Черная книга» и немецкий фильм о Кирилле Серебренникове и о нашей стране с неисполняемой конституции.

Виталий Манский:

Мы делаем фестиваль ради того, чтобы с вами встречаться, чтобы мы имели хотя бы временную точку опоры, фундамент для ощущения своего достоинства, своего права на свои мысли, чувства, слова, реакции, на право посмотреть на истинное отражение той жизни, что мы живем. Ради этого мы и собираемся в зимние дни в Москве и в Петербурге.

Большую часть фильмов уже с сегодняшнего дня можно посмотреть в онлайн на artdoc.media.