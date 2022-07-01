Артём Борисов, Okko Спорт: «Мы не хотим делать телевидение»

ЖУРНАЛИСТ поговорил с комментатором Okko Спорт Артёмом Борисовым о работе в новой реальности, профессиональных принципах и кумирах в спортивном комментировании. Артём Борисов — выпускник МГУП им. Ивана Федорова (журналистика). Писал для сайтов «Футбол Сегодня», «Бомбардир», «Джон Донн», «Телеспорт». Комментировал для «СИЛА ТВ» (позже — Телеспорт) с 2017-го года, с 2021-го — в Okko Спорт.

— 9 марта Английская Премьер-лига разорвала контракт с Оkko Спорт. Как ваша редакция отреагировала на эту новость?

— Мы боялись, что все развалится. Опасения появились, еще когда мы узнали, что АПЛ уходит со следующего сезона на Матч ТВ. Ну а с конца февраля это еще наложилось на общее настроение, по крайней мере, неопределенности. Не будем говорить, что кто-то себя грыз по каким-то поводам, но неопределенность, безусловно, повисла. И уход АПЛ был закономерным, ожидаемым, но все-таки пиковым ударом. Но когда стало понятно, что мы держимся, что есть что комментировать, что мы можем делать программы, есть перспективы на следующий сезон, нас отпустило. Правда, лично я за этот год прокомментировал всего один английский матч, но ребята, конечно, скучают по АПЛ.

— У тебя не появилась мысль начать развивать YouTube, усиленно продвигать свой Telegram-канал? На случай, если ты вдруг останешься без работы.

—Я далеко не уверен, что я способен совершить этот прыжок. В то состояние, когда это смогло бы приносить мне достаточно денег. В любом случае, как бы здесь все ни накрылось, с огромной вероятностью оставались бы варианты работы комментатором. Естественно, я бы смотрел на них. Наверное, это малодушие в каком-то смысле. У меня ведь есть канал в Telegram, я мог бы открыть YouTube. Я мог бы биться на этом поле, но я совершенно не уверен даже не в том, что я выиграю, а в том, что я хочу выиграть. Потому что пришлось бы прибегать к приемам, которые мне в творческом смысле не интересны.

— С каким настроением в редакции вы ждете следующий сезон?

— Настроение в начальстве хорошее. Тем более, что мы очень удачно по цифрам показали Лигу Наций в июне. И учитывая, что мы боремся с санкциями и даже с некоторым успехом, к нам должны вернуться другие виды, которые у нас пропадали. Теннис, баскетбол, регби. Мы на это надеемся, и работы должно хватить. А Испания, если бы собиралась уйти по идеологическим причинам, по которым ушли Англия и Америка, она бы ушла весной. Мы в этом абсолютно уверены.