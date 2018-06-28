Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание из-за нецензурного слова в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия-Уругвай. Как сообщила пресс-служба Первого канала, с ним уже провели беседу.

Во вторник, 26 июня, в прямом эфире в ток-шоу «Время покажет» Шейнин в ходе обсуждения итогов матча России и Уругвая прибегнул к нецензурному выражению. . Через мгновение он осознал свою ошибку и сказал «ой», а затем издал протяжное «пи» и продолжил пересказ истории.

Сам Шейнин заявил, что нецензурное выражение вырвалось у него случайно. По словам телеведущего, он уже принес извинения за случившееся, а также заявил о готовности уволиться: