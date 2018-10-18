The Washington Post опубликовала последнюю статью Джамаля Хашкаджи

Американская газета The Washington Post 18 октября опубликовала материал журналиста Джамаля Хашкаджи, работу над которым он завершил незадолго до своего исчезновения 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Основными темами в колонке журналиста стали низкий уровень свободы СМИ в арабском мире и ужесточение государственного влияния на освещение новостей, сообщает ТАСС:

Правительства арабских стран с возрастающей скоростью продолжают замалчивать [проблемы] в СМИ. Было время, когда журналисты верили, что интернет освободит новости от той цензуры и контроля, которые присутствуют в печатных СМИ. Но эти правительства, само существование которых зависит от контроля над информацией, агрессивно блокируют интернет. <...> Арабский мир сталкивается со своей собственной версией «железного занавеса», навязанного не внешними субъектами, а внутренними силами, борющимися за власть.

Он отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах своих коллег, а за осуждением низкого уровня свободы прессы международным сообществом не следует никакой реакции.

По словам редактора колонки Карен Аттиа, статью она получила от переводчика и помощника Хашкаджи на следующий день после того, как стало известно о пропаже журналиста в Стамбуле. Как отмечает Аттиа, она отложила публикацию статьи, так как до последнего надеялась, что Джамаль вернется, и они вместе отредактируют статью.

«Теперь я вынуждена признать: этого никогда не случится», — пишет Аттиа в предисловии к публикации.

Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста. Существует версия, что Хашкаджи был убит на территории генконсультва.

Саудовские власти инициировали расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби на фоне расследования об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.