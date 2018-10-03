«Мне хочется создать айфон в мире медиа»

— Почему ты ушел из tigermilk? Предложили больше денег?

— На самом деле я сначала ушел из tigermilk, а потом уже начал вести разговоры с «ВКонтакте», в такой последовательности.

В определенный момент я понял, что моя предельная полезность для проекта быстро снижается. Я не сделал бы ничего кардинально нового. Это было бы неинтересно для меня и неправильно для компании. Тем более подрастали новые кадры, которым хотелось развиваться дальше.

— То есть тебе стало тесно в tigermilk, а «ВКонтакте» оказалось логичным продолжением?

— Есть две категории людей в медиасфере. Одни искренне любят сам процесс создания контента, в этом видят свое предназначение и получают истинный кайф. Сам я отношусь к другой категории. Мне намного более интересен процесс создания новых форматов, а не воспроизведения уже существующих.

Я достаточно быстро пришел к пониманию нескольких вещей. Во-первых, на русскоязычном рынке медиа сегодня достаточно сложно сказать принципиально новое слово. В том числе это происходит из-за отсутствия инвестиций в интересные концепции, которые, возможно, и не выстрелят, но это было бы интересно.

Во-вторых, в России исторически сложилось так, что платформы уже давно доминируют над медиа. За долгие годы я неплохо стал понимать поведение людей на платформах, вне зависимости от того, что они там делают — покупают ли рекламу или создают какой-то медиаконтент. При этом за предыдущие 10 лет у меня особенно не было возможности устанавливать правила игры, как бы пафосно это ни звучало.

Я не буду скрывать, что предложение от «ВКонтакте» было одним из желаемых, и я бы расстроился, наверно, если бы не получил его.

— Вы назвали tigermilk мультиканальной медиакомпанией. Что это значит? Где проходит грань между обычным интернет-проектом и мультиканальным медиа? В медиаките ТМ в качестве примеров я нашла такие издания, как BuzzFeed и Now This, хотя оба имеют сайт, а в Facebook публикуют ссылки на сайт.

— Во-первых, мультиканальное медиа в чистом виде — это как идеальный килограмм: существует где-то под куполом и хранится в Палате мер и весов. Я не верю, что эта концепция может покорить мир, и нам она нужна была по нескольким причинам. Прежде всего, нам надо было обозначить территорию. Фразы типа «ну, мы делаем новые медиа, которые как бы не совсем как старые» не работают, люди начинают засыпать. Когда же ты придумываешь термин, ты обозначаешь свою территорию, а потом начинаешь инвестировать в понимание, что же это такое. Со временем люди начинают понимать, что это такое. Часть из них реально понимает, часть просто стесняется признаться, что не знает.

Если говорить конкретно, где проходит граница, то мой тезис сегодня таков: в самом чистом виде мало кто может существовать в мультиканальном формате. Чаще всего сейчас традиционные сценарии обогащаются за счет мультиканальности: классические онлайн-медиа продают рекламные размещения в видео, размещаемых в социальных сетях, интегрируют бренды в посты, истории (имеется в виду stories в Instagram. — ЖУРНАЛИСТ). Тот же Instant Articles — это прочтение внутри платформы, хотя и записывается как посещение сайта.