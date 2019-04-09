Арсений Ашомко: «Любой медиапродукт обязан бесконечно обновляться»

Почему много лайков не означает, что вы добились своего, зачем ВКонтакте постоянно обновляется и в чем магия работы с платформой? Об этом на VII Международном молодежном форуме СМИ «Медиа-старт» рассказал Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте.

Правило хорошей соцсети

Любой большой проект — набор из продуктов и сервисов. И важно понимать, что каждый из них по-своему относится к медиамиру, который постоянно меняется. К примеру, сообщения во ВКонтакте за 12 лет проделали огромный путь и сильно изменились. Причем предсказать эти изменения практически невозможно, ведь паттерны поведения людей меняются постоянно. В самом начале вряд ли кто-то мог предположить, что голосовые сообщения будут такой важной функцией. Зато теперь без них не обходится ни одна хорошая социальная сеть. Как-никак это самый удобный способ поддержания общения во время маникюра.

Еще одна «неожиданность» — развитие чат-ботов. Это говорит не только об увеличении роли мессенджеров в современном мире, но и о развитии технологий. Теперь можно создавать полуроботов, которые будут помогать в решении задач, и это совершенно нормально.

Общайся и плати

ВКонтакте часто спрашивают: зачем вам нужна платежная система? А все просто. Это очередной способ продолжить коммуникацию, взаимодействие: обсудил товар и тут же купил.

Подобный скепсис слышится и в отношении подкастов. В России их рынок слишком долго пребывал в зачаточном состоянии. И теперь для многих россиян это — дивный новый мир. Мы вот верим, что увеличим рынок подкастов в десятки раз с помощью создания грамотной и доступной всем инфраструктуры.

Изменения длиною в вечность

Адаптация социальных платформ — это вообще задел на будущее, она никогда не заканчивается. Любой медиапродукт обязан бесконечно обновляться. Если у вас есть что-то в этой сфере, что не меняется в течение квартала, значит, у этого чего-то большие проблемы. К чему ведет все это изменение? К тому, что все социальные платформы станут практически одинаковыми (ЖУРНАЛИСТ писал об этом ). И для того, чтобы выделиться, важно не приспосабливаться к настоящему, а работать на будущее. Во ВКонтакте, например, в ближайшие полгода появится что-то, о чем вы, скорее всего, скажете: зачем вы это сделали? А все из-за того, что без изменений никак.

Для тех, кто занимается чем-то в диджитал-пространстве, есть несколько заповедей. Они помогут чувствовать себя в этом будущем максимально комфортно:

1. не нужно упиваться, если у вас что-то получилось. Сейчас практически не осталось трендов, которые длятся вечно. Если сегодня что-то сработало, совсем не значит, что завтра это всем не наскучит;

2. постоянно смотрите по сторонам. Когда вы зациклены на себе, теряется связь с реальностью, а свежие идеи — ускользают;

3. есть только один способ, который поможет продолжить развиваться. Формулируйте гипотезу, которая приведет к эксперименту, а он — к выводам. А уже в зависимости от выводов вы сможете двигаться дальше. И так постоянно.

Чем руководствуется ВКонтакте, когда думает о производстве новых продуктов:

1. счастьем пользователя. Любой платформе самый главный актив приносят пользователи. Если есть те, кому предлагать контент и сервисы, будет и развитие;

2. эго авторов. Пользователь думает: я выложил свое селфи и теперь хочу, чтобы все его лайкнули. Если что-то важно для 97 % авторов, платформа должна обратить на это внимание. Далее также идут заботы о притоке новых авторов и монетизации их творчества;

3. удобством рекламодателей. Эти ребята оплачивают всю вечеринку. При этом любой человек может быть и автором, и посетителем, и рекламодателем. Значит, угодить нужно всем.

Коты — не всегда хорошо

Люди часто спрашивают: что же постить, чтобы собрать миллион охвата? А ответа на это нет. Магия тут в том, что, даже когда ты работаешь над платформой, сам не понимаешь на 100 %, что выстрелит. Решают 97 миллионов пользователей. Догм в использовании инструментов нет. Да, гифка с котом скорее всего соберет больше лайков, чем лонгрид о ядерной физике. Но не факт, что это решит вашу задачу. Даже если гифка понравится обычным пользователям, не факт, что она устроит Росатом, для которого вы этот контент делали.