АСИ и журналистика решений

— АСИ изначально создавалось как СМИ, сфокусированное на социальной проблематике. Зачем агентству спецпроекты?

— Спецпроекты никак не исключают выполнения социальных задач. Это просто форма. Агентство изначально делало только короткие новости, потом заметки, тексты крупных форм. А спецпроекты появились как способ упаковки публикаций по теме, позволяющий раскрывать ее разные грани, формулировать какой-то посыл и делать это в партнерстве с фондами, компаниями, НКО, отдельными людьми, которым интересно объединяться с нами. Это и экономически, и содержательно выигрышный продукт.

АСИ — это некоммерческая организация. Мы работаем за счет президентского гранта, грантов донорских фондов и вот таких партнерских проектов. Из этих денег и платятся зарплаты и гонорары, то есть нам спецпроекты нужны не для рекламных доходов, а для прямой оплаты труда тех, кто их делает.

— Расскажите, с чего все начиналось.

— Спецпроекты появились до моего прихода в АСИ. К 2017 году, когда я пришла, у агентства уже были доброе имя и дружба с донорскими фондами и социально ответственными компаниями. Уже публиковались материалы и серии материалов в партнерстве, были проекты, которые длились годами.

Эти материалы полностью отвечали редакционной политике АСИ: мы специализированное информагентство и интернет-издание об НКО и для НКО, такое «b2b для некоммерческого сектора». Материалы спецпроектов работали (и работают) на ту же аудиторию, предлагали ей разбор темы, какую-то информацию для дальнейших действий.

В 2021 году мы произвели редизайн страницы спецпроектов. И стало возможным размещать не только цикловые материалы-серии, которые появляются в той же ленте, что и обычные редакционные новости и статьи, но и спецвыпуски с отдельными лендингами внутри домена asi.org.ru.

— Каковы были наиболее значимые, яркие сюжеты вашего подразделения?

— Направление спецпроектов веду я одна, подразделения как такового нет, есть только направление. Материалы могут писать как корреспонденты редакции, так и внештатные авторы.

А вообще у нас есть флагманский проект, который мы ведем уже пять лет в партнерстве с благотворительным фондом Владимира Потанина, первоначально был еще третий партнер — фармацевтическая компания STADA. Проект называется «НКО-профи», и его смысл — показать деятельность в НКО как работу и карьеру.

В некоммерческий сектор можно и нужно приходить работать с самыми разными навыками, так же как в бизнес или на госслужбу. В организациях нужны и юристы, и менеджеры/управленцы, и пиарщики, и экономисты, и медики, и люди многих других профессий, и они могут расти внутри организаций, учиться, получать опыт и плюс к тому точно отвечать себе на вопрос, зачем они каждый день посвящают этой работе.