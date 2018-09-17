В Перми задержан главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди

В Перми полиция задержала главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди. Об этом сообщается на сайте издания.

Аскариди задержали утром. Четыре сотрудника правоохранительных органов, которые представились сотрудниками службы безопасности, ждали его у бизнес-центра «Бажов», где находится офис редакции.

По предварительной информации, задержание связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября. На Аскариди планируют составить протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Аскариди также задерживали во время самой акции. Он рассказал изданию 59.ru, что тогда снимал все происходящее на камеру телефона.

9 сентября, в нескольких городах России сторонники политика Алексея Навального провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны больше тысячи человек.