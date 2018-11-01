Cуд оставил без изменений наказание по делу журналиста Владислава Аскариди

Пермский краевой суд на заседании по апелляционной жалобе главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди оставил в силе решение Ленинского районного суда, сообщает портал Properm.ru.

17 сентября Владислава Аскариди признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначили штраф в размере одной тысячи рублей. Владислава Аскариди задержали 9 сентября во время освещения событий протестной акции против пенсионной реформы. Тогда обвинений не выдвинули, однако уже 17 сентября он был задержан и доставлен в Ленинский отдел полиции, где был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

«Будем подавать кассацию в Пермский краевой суд, а также в ЕСПЧ», — передает слова Аскариди Properm.ru.

16 октября на круглом столе Союза журналистов в Перми заместитель председателя Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий прокомментировал ситуацию с арестом журналиста на митинг, сообщает «Эхо Перми.ру».

По крайней мере мы не можем предугадать, что произойдет в оперативной ситуации стихийного митинга. Как он перерастет — в шествие или нет, где окажется журналист — внутри или вне. Мы не можем предсказать, но мы можем повлиять на ситуацию когда журналистов ошибочно (или нет) задерживают полицией. Но он выполняет свою работу. А полиция не должна ему мешать выполнять свою работу. После того как журналист идентифицирован, он должен быть немедленно отпущен.

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