СЖР требует освободить задержанного в Перми журналиста

17 сентября в Перми четверо людей, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, задержали главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди якобы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированном митинге 9 сентября.

Во время митинга против пенсионной реформы Аскириди уже был задержан. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанный является действующим журналистом, продолжить выполнять профессиональные обязанности ему не позволили. Отпустили только через семь часов, без составления протокола о задержании.

Союз журналистов России заявил, что не может не рассматривать такие действия пермской полиции иначе как акцию устрашения журналистского сообщества и демонстрацию силы:

Мы требуем немедленно прекратить преследование и освободить Владислава Аскариди, а также дать конкретные ответы на конкретные вопросы: на каком основании главный редактор Properm.ru в течение семи часов находился в отделе полиции 9 сентября и почему 17 сентября он был демонстративно задержан группой сотрудников полиции?

Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы она дала правовую оценку действий сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю.