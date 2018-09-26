Союз журналистов обсудил задержание Владислава Аскариди с руководством пермского МВД

24 сентября в Перми состоялась встреча зампредседателя СЖ России Алексея Вишневецкого и председателя краевой организации СЖР Игоря Лобанова с Алексеем Овсянниковым, заместителем ГУ МВД России по Пермскому краю и начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергеем Пиларовым по поводу ситуации с задержанием Владислава Аскариди, главного редактора Properm.ru.
Он был задержан 9 и 17 сентября при исполнении им профессиональных обязанностей и признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.
В этот же день Вишневецкий пообщался с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым, представителями прокуратуры, городской и краевой администраций.
В редакции Properm.ru Алексей Вишневский рассказал об итогах встречи. Круглый стол, на проведении которого настаивал председатель пермского СЖ Игорь Лобанов, пройдет 16 октября на площадке Пермской краевой организации Союза журналистов России. В нем примут участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае, представители правоохранительных органов, Союза журналистов России, главные редакторы пермских СМИ.
Алексей Вишневецкий:
Хорошо, что все стороны, наконец, идут на разговор и готовы к диалогу. При этом видно, что силовым структурам хотелось бы перешагнуть через эту ситуацию и пойти дальше, но мне кажется, что уже невозможно просто забыть то, что случилось. Журналистское сообщество должно отстаивать свою позицию во всех инстанциях.
Некоторым региональным высокопоставленным силовикам кажется, что, задерживая журналистов по надуманным поводам, они показывают, «кто в доме хозяин». А на самом деле — такими незаконными действиями они наносят огромный репутационный ущерб нашей стране и ограничивают одну из признанных ценностей, обозначенных в нашей Конституции, — свободу слова.
Источник: properm.ru