Союз журналистов обсудил задержание Владислава Аскариди с руководством пермского МВД

24 сентября в Перми состоялась встреча зампредседателя СЖ России Алексея Вишневецкого и председателя краевой организации СЖР Игоря Лобанова с Алексеем Овсянниковым, заместителем ГУ МВД России по Пермскому краю и начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергеем Пиларовым по поводу ситуации с задержанием Владислава Аскариди, главного редактора Properm.ru.

Он был задержан 9 и 17 сентября при исполнении им профессиональных обязанностей и признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

В этот же день Вишневецкий пообщался с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым, представителями прокуратуры, городской и краевой администраций.

В редакции Properm.ru Алексей Вишневский рассказал об итогах встречи. Круглый стол, на проведении которого настаивал председатель пермского СЖ Игорь Лобанов, пройдет 16 октября на площадке Пермской краевой организации Союза журналистов России. В нем примут участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае, представители правоохранительных органов, Союза журналистов России, главные редакторы пермских СМИ.

Алексей Вишневецкий: