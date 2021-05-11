Почему российская пропаганда — особенная и как ей противостоять

И вот мы здесь — основные центральные каналы снова контролируются государством.

— В СССР пропаганда была настолько же значима для властей, как спецслужбы и военные, а что насчет современной России?

— Для нынешних российских властей возможность контролировать информационную картину мира граждан — важный элемент для продвижения своих политических целей, легитимации решений и при этом минимизации протестного потенциала. А если альтернативные политические силы и возникают, делается все, чтобы эти люди не получили поддержки большинства населения.

ТВ: цветное, но черно-белое

— За все эти годы пропаганда научилась подстраиваться под особенности времени, изменила инструментарий?

— В прошлом она существовала в мире медийных технологий, которые позволяли достаточно эффективно контролировать информационные потоки. В то время единственные альтернативные голоса были «вражескими» и звучали из радиостанций, которые глушились. Пропаганде было намного легче — в том мире страну легко изолировали от противоположных мнений.

Но пришел интернет и подарил полифонию голосов, практически любой человек может зайти на большинство сайтов иностранных СМИ и посмотреть на повестку с другой стороны. Поэтому теперь пропагандисту нелегко — нужно быть конкурентоспособным в контексте многоголосья. Естественно, возникает целый ряд механизмов, которые позволяют оставаться ведущим голосом и нейтрализовать альтернативные источники информации.

Новый тип пропаганды пытается использовать современные технологии. Государству все еще важно контролировать традиционные СМИ и мешать другим медиа менять повестку дня. Вспомним хотя бы историю, которая произошла с «Яндекс.Новостями». Они изначально давали возможность индексировать новости иностранных русскоязычных сайтов. Сегодня такого в российских агрегаторах новостей мы уже не увидим.

При этом властям важно доминировать в информационном пространстве за счет создания благоприятных условий для российских источников и неблагоприятных условий для источников, которые не контролируются российскими властями, — когда мы говорим о суверенном интернете, это ведь не только о законодательных мерах, но и о мерах, которые способны минимизировать влияние иностранных платформ на повестку дня. Вспомним замедление Twitter, обвинения YouTube в недобросовестном отношении к российским источникам, стремление создать русскую Википедию как альтернативу глобальной платформе. Ведь YouТube, Википедия и Instagram — наверное, последние западные платформы, которые остаются в топе рейтинга Рунета, не имея сильных российских альтернатив.

Слышны разговоры о «социальном интернете» — собственном, который будет приоритизировать российские источники бесплатно для широкого населения, ориентируясь на «белые списки». Заметны требования о том, что российские приложения должны быть добавлены на телефоны, которые продаются на территории России (соответствующий закон вступил в силу с 1 апреля 2021 г. — Ред.)… Поэтому видно, как даже в потенциальном многоголосье интернета создается среда, в которой доминирует государство.

Помимо этого, есть еще ряд инновационных практик которые помогают повышать видимость того или иного контента. К примеру, исследователи из Оксфорда предложили термин «компьютерная пропаганда», использование ботов и троллей, чтобы манипулировать информацией не только внутри, но и снаружи.

Не забываем о «пропаганде соучастия» — это когда пользователи вовлекаются в онлайн-дискуссии так, что вынужденно становятся частью пропагандистской машины. Любая спорная тема заканчивается спорами в интернете. Так что здесь ЦА — не только те, кто пассивно потребляет информацию, но и активные пользователи.

— Как под новые технологии подстроились телевизионщики?

— Заметно резкое повышение эмоциональности. Основные политические шоу центральных российских телеканалов тому подтверждение. Видна интересная конструкция дебатов — эти шоу и создаются для того, чтобы показать, что альтернативное мнение нелегитимно. Агрессия и токсичность в адрес других голосов создают не только содержательный, но и эмоциональный уровень пропаганды. Людям показывают, что такая реакция на тех, кто «не с нами», — это нормально и даже правильно.