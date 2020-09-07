МФЖ еще раз вступилась за Ассанжа накануне новых судебных разбирательств

7 сентября в Лондоне возобновляются судебные слушания по экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. В связи с этим Генеральный секретарь Международной федерации журналистов (МФЖ) Энтони Белланжер сделал заявление, что МФЖ осуждает непрекращающиеся судебные и политические преследования Ассанжа.

Энтони Белланждер подчеркнул, что Джулиан Ассанж через Wikileaks «обнародовал информацию, представляющую общественный интерес», а МФЖ будет и впредь защищать свободу слова.

Международная Федерация журналистов поддерживает Ассанжа, который является ее членом, с самого начала его ареста. Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш на востоке Лондона, куда он был помещен после насильственного изъятия его из посольства Эквадора, с апреля 2019 года. Многим запомнились кадры изможденного Джулиана, которого в наручниках выводят из эквадорского посольства, где он провел 6 лет.

С момента ареста Ассанж содержится в одиночной камере, а состояние его здоровья ухудшается. «Несмотря на то, что Ассанж смог встретиться со своими родственниками в конце августа, в том числе со своими детьми, его здоровье по-прежнему вызывает серьезное беспокойство, и никаких мер по его улучшению не принимается», — сказал Энтони Белланжер.

В случае, если британский суд примет решение об экстрадиции Ассанжа в США, основателю Wikileaks грозит 175 лет тюрьмы.

Американцы обвиняют Ассанжа в том, что в 2010 году он побудил информатора Челси Мэннинга взломать компьютерную систему правительства США и опубликовал информацию, представляющую государственную тайну. Между тем, эта информация содержала явные доказательства военных преступлений, покрываемых разными ведомствами. Например, на видео через бортовую камеру американского вертолета Apache в Ираке видно, как американские военные 12 июля 2007 года умышленно расстреляли мирных жителей в Багдаде. В результате инцидента погибли не менее 18 человек, в том числе двое журналистов агентства Reuters. Кроме того, благодаря Ассанжу в сеть попали множество документов, которые были засекречены, но тем или иным способом проливали свет на многие правительственные решения.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланджер подчеркнул, что положительное решение британского суда об экстрадиции Ассанжа в США равносильно его пожизненному заключению. Он призвал международное сообщество и членов Совета Европы обратить внимание на то, что «Великобритания без всякого стыда держит человека, который опубликовал информацию, представляющую общественный интерес».

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