Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию Европарламента 2019 года за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом в среду сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган получила награду в качестве представителя Ассанжа. Награждение проходило в Европарламенте в Страсбурге. На эту премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте (GUE/NGL).

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Великобритании и США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в сексуальных домогательствах в 2012 году он попросил убежища в Эквадоре, в результате чего провел в посольстве этой страны в Лондоне почти семь лет. Южноамериканская страна 11 апреля отказала ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией прямо в дипмиссии за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2017 года.

Дафне Каруана Галиции была мальтийской журналисткой, занимавшейся расследованиями коррупционных преступлений в государственной верхушке острова. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей Мальты наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР, никто не понес наказание за это преступление. В память о журналистке Европарламент учредил премию ее имени для журналистов и правозащитников. Ей же первой эта премия и была посмертно присуждена 23 октября 2018 года.