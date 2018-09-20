СЖР: нападения на журналистов продолжаются

Союз журналистов России сообщил о двух нападениях на журналистов 17 и 18 сентября.

По информации портала 78.ru 18 сентября съемочная группа телеканала «78» приехала в школу № 695 Пушкинского района для подготовки материала о хамском поведении учительницы, которая называла школьников «тупыми» и «убогими».

Как сообщает портал 78.ру, стоя на крыльце, корреспонденты запросили интервью с директором школы. В это время на крыльцо учебного заведения вышел другой работник школы в сопровождении сотрудника ЧОП. После чего двое мужчин напали на съёмочную группу, сломали накамерный микрофон и бленду. Удерживая корреспондентов, они вызвали наряд Росгвардии с помощью тревожной кнопки.

По версии сотрудников школы, корреспонденты телеканала били детей. Росгвардейцы изъяли документы журналистов телеканала для установления личности, после чего были вызваны сотрудники полиции, которые сейчас разбираются в ситуации на месте.

Прокуратура Пушкинского района организовала проверку в школе № 695 «Радуга», где учительница не стеснялась в выражениях во время проведения урока. Педагог называла учеников «бедными во всех отношениях», а также приписывала детям «узкий умишко». Позже учительница из Пушкина ушла на больничный.

Второе нападение произошло 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Корреспондента телеканала Санкт-Петербург Екатерину Семину прямо во время прямого включения ударил худрук БДТ Андрей Могучий. Как сообщает Семина, рукоприкладство продолжилось после того, как выключили камеру.

Как выяснили в Союзе журналистов России, снимая журналистку, оператор канала сделал на площадке несколько быстрых шагов спиной и задел художественного руководителя БДТ, постановщика проекта «Хранить вечно» Андрея Могучего.

«Во время генеральной репетиции мероприятия, посвященного 100-летию Государственных музеев-заповедников Санкт-Петербурга, один из музеев, не уведомив постановщика церемонии Могучего, руководившего репетицией, пригласил съемочную группу. Съёмочная группа передвигалась по площадке без сопровождения сотрудников пиар-службы. Снимая панораму, оператор сделал несколько быстрых шагов назад, при этом чуть не сбив с ног худрука БДТ. Произошла словесная перепалка», — пояснил СЖР председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада России Александр Потехин.

18 сентября Андрей Могучий встретился с сотрудниками телеканала и принес извинения за слишком эмоциональное поведение на площадке. Все участники конфликта считают его исчерпанным.